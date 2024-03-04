Силуанов оценил расходы на продление семейной ипотеки в 1,5 трлн рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов

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Дополнительные расходы федерального бюджета на продление программы семейной ипотеки, анонсированное Президентом России Владимиром Путиным, составят, по предварительным расчетам, примерно 260 млрд рублей в текущем году и около 1,5 трлн рублей на период до 2030 года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Вместе с тем объем расходов на реализацию программы будет зависеть от траектории ключевой ставки, уточнили в ведомстве.

При этом в Минфине уверены, что общее влияние льготных программ на ипотечный рынок необходимо снижать. По итогам 2023 года на первичном рынке объем ипотек, выдаваемых за счет льготных программ, равнялся примерно 90%.

«Наша задача как регулятора снизить этот показатель до 20-25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка», — заметил Силуанов, уточнив, что важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков.

По поручению Президента также продолжится реализация программы поддержки многодетных семей, предусматривающей выплаты в размере 450 тыс. рублей. Она распространяется на семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2019 года. В этом году на ее выполнение потребуется дополнительно около 50 млрд рублей, заметили в Минфине.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Сбере прогнозируют падение выдачи льготной ипотеки на треть и более процентов.