В России до 2030 года продлят программу льготной семейной ипотеки, действие которой должно было завершиться в июле 2024 года. Об этом во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

«Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю её продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание прошу уделить семьям с детьми до 6 лет включительно. Для них льготная ставка кредита останется прежней 6%», — сказал Президент.

Льготную семейную ипотеку ранее по программе могли оформить семьи, где есть двое и более несовершеннолетних детей, воспитывается ребенок-инвалид, воспитывается усыновленный ребенок. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области по этой программе составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей.

По программе первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. В рамках программы можно рефинансировать ранее оформленную ипотеку.

«За последние 6 лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч с помощью семейной ипотеки, и эта программа началась у нас в 2018 году. Напомню, мы постоянно повышали ее доступность. Сначала ею могли воспользоваться семьи, в которых растут двое и более детей, затем семьи с одним ребенком», — напомнил Владимир Путин.

Путин также отметил, что в прошлом году было построено свыше 110 млн кв. метров жилья — это в полтора раза больше самого высокого советского показателя, который был достигнут в 1987 году. Тогда построено было 72,8 млн кв. метров жилья.