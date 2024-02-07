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В Сбере прогнозируют падение выдачи льготной ипотеки на треть и более процентов
В Сбербанке рассказали о двух вариантах развития рынка жилья в РФ в результате ужесточения условий по льготной ипотеке. Негативный сценарий следующий: совокупно объем выдач таких кредитов с учетом сегмента ИЖС упадет на 83%, а в лучшем – на 37%. Такой прогноз дал директор «сберовского» дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи.
Что касается самих банков, то их ипотечный портфель к концу этого году может вырасти в диапазоне 7–12%, приводит прогноз «Сбера» РИА Новости.
Лейпи также обратил внимание на то, что за последние 6 месяцев «Сбер» с участием разных экспертов и искусственного интеллекта (ИИ) рассмотрел 1,5 тыс. сценариев развития рынка недвижимости. Однако стоит учитывать, что ни один компьютер, ни один ИИ «не предскажет будущее» в ближайшие три месяца, подмечает спикер.
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