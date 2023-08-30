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Сильный ветер и до +21 градуса: в Татарстане продолжится постепенное потепление
Сегодня, 30 августа, в Татарстане благодаря воздействию пришедшего с запада антициклона ожидается сухая погода и незначительное повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность, существенные осадки маловероятны. Северный и северо-западный ветер иногда будет усиливаться до 20 м/с, о чем сообщал «Татар-информ».
Ночью температура воздуха по региону составляла от +7,1 градуса (по данным метеостанции Кукмор на 3.20) до +11,4 градуса (по данным метеостанции Бавлы на то же самое время).
Днем воздух по республике прогреется до 16–21 градуса тепла (в Казани — до +19, +21 градуса), отмечают синоптики.
Помимо прочего, ясная погода позволит жителям Татарстана вечером наблюдать «голубую» Луну (то есть вторую полную Луну за месяц), которая при этом совпадет с суперлунием.
Ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев пообещал потепление в конце августа — начале сентября.
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