Жители Татарстана смогут увидеть «голубую» Луну в последний день августа

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В августе жителей Татарстана ожидает редкое астрономическое явление — два полнолуния за месяц. В ночь с 30 на 31-е татарстанцы увидят «голубую» Луну, рассказал директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор КФУ Юрий Нефедьев.

«Первое полнолуние произошло в первый день августа, а второе (в быту его называют „голубая“ Луна) состоится в последний. Два полнолуния в течение одного месяца — явление достаточно редкое», — приводит слова специалиста инфоцентр вуза.

По его словам, частота подобного явления — один раз в 2,7154 года. В следующий раз «голубую» Луну татарстанцы смогут увидеть лишь через три года — в мае 2026-го.

Нефедьев также объяснил, почему Луну при такой ситуации называют «голубой» — дело в том, что название явлению дала английская идиома Once in a Blue Moon («однажды под голубой Луной»), которую используют когда имеют в виду исключительно редкое событие.

«В последнюю летнюю ночь произойдет также суперлуние. В это время Луна будет выглядеть более крупной, чем обычно», — добавил профессор.