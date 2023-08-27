Профессор КФУ пообещал потепление в Татарстане в ближайшие дни

После резкого похолодания на этой неделе в Татарстане вновь начнет теплеть. Об этом заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По словам ученого, сейчас температуры воздуха в республике на 3–5 градусов ниже климатической нормы. Причиной стали циклоны и атмосферные фронты, приходящие с запада.

«Приход циклонов после резкой жары в некоторых регионах России привел к тому, что выпало огромное количество осадков. Нам повезло: циклоны приходят ослабленными, поэтому никаких катаклизмов не наблюдается, осадки незначительные», — цитирует Переведенцева медиапортал вуза.

Однако, добавил он, уже с 29 августа в Татарстане начнет теплеть — 18 градусов тепла, 30 августа — 20 градусов, а в последний день месяца — 21 градус.

«Ожидается, что в конце августа — начале сентября погоду будет определять антициклон, именно поэтому температурный фон повысится. Будет достаточно комфортно, температурные показатели приблизятся к климатической норме», — полагает синоптик.

Последний день лета при этом в Татарстане будет сухим и теплым. Такая же погода ждет жителей республики и в День знаний.