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Профессор КФУ пообещал потепление в Татарстане в ближайшие дни
После резкого похолодания на этой неделе в Татарстане вновь начнет теплеть. Об этом заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.
По словам ученого, сейчас температуры воздуха в республике на 3–5 градусов ниже климатической нормы. Причиной стали циклоны и атмосферные фронты, приходящие с запада.
«Приход циклонов после резкой жары в некоторых регионах России привел к тому, что выпало огромное количество осадков. Нам повезло: циклоны приходят ослабленными, поэтому никаких катаклизмов не наблюдается, осадки незначительные», — цитирует Переведенцева медиапортал вуза.
Однако, добавил он, уже с 29 августа в Татарстане начнет теплеть — 18 градусов тепла, 30 августа — 20 градусов, а в последний день месяца — 21 градус.
«Ожидается, что в конце августа — начале сентября погоду будет определять антициклон, именно поэтому температурный фон повысится. Будет достаточно комфортно, температурные показатели приблизятся к климатической норме», — полагает синоптик.
Последний день лета при этом в Татарстане будет сухим и теплым. Такая же погода ждет жителей республики и в День знаний.
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