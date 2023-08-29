Гидрометцентр Татарстана предупредил о надвигающемся сильном ветре до 20 м/с

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гидрометцентр РТ предупредил татарстанцев об ухудшении погодных условий: сегодня вечером и завтра днем на территории республики местами ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с.

При этом с завтрашнего дня ожидается потепление. Так, по прогнозу предстоящей ночью температура воздуха составит 5-10 градусов выше нуля, а завтра днем – от +16 до +21. Существенных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 15-20 м/с.

В Казани предстоящей ночью температура воздуха составит 8-10 градусов тепла, завтра днем – 19-21 градус выше нуля. В столице республики завтра скорость ветра достигнет 14 м/с, существенных осадков также не будет.