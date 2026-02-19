Сильный снег и метель ожидаются в Татарстане в пятницу, затем осадки ослабнут

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане после периода морозной погоды без осадков ожидается ухудшение погодных условий: в республику придут атмосферные фронты западного циклона, прогнозируются снег, метели и усиление ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

По данным синоптиков, в прошедшие сутки регион находился под влиянием обширного антициклона: днем температура составляла -8…-14°, ночью понижалась до -18…-24°, местами до -25…-30°. В четверг, 19 февраля, существенных изменений не наблюдалось – осадков не было, днем -7…-12°, местами до -16°.

В пятницу, 20 февраля, погодная ситуация изменится: утром и днем на большей части территории прогнозируется снег, местами сильный. В отдельных районах ожидаются метели с заметным ухудшением видимости, а также сильный ветер с порывами 15–18 м/с; на дорогах возможны снежные заносы. Температура ночью составит -10…-15°, при прояснениях -17…-22°, днем -4…-9°.

В субботу, 21 февраля, сохранится неустойчивый характер погоды – небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах с метелью. Температура ночью -10…-15°, днем -4…-9°. В воскресенье, 22 февраля, ночью еще возможен небольшой снег, днем с отходом циклона и ростом давления осадки должны прекратиться. Ночью ожидается -12…-17°, днем -5…-10°. По предварительному прогнозу, в понедельник, 23 февраля, из-за близости атмосферного фронта местами пройдет небольшой снег, ночью -11…-16°, днем -3…-8°.

Ранее Гидрометцентр РТ предупреждал о возвращении сильных снегопадов и метелей 20 февраля, а также о порывистом ветре 15-18 м/с и ухудшении видимости до 1000 метров и менее. По данным на 17 февраля, в Казани выпало 156% от месячной нормы осадков. В Гидрометцентре отмечали, что эта зима может стать одной из самых многоснежных за десять лет.