Сигнал Патриарха Кирилла, казанский авиахаб и новый этап выборов Раиса: акценты недели

Визит Патриарха Кирилла в Татарстан дает мощный политический сигнал для всей России, строительство третьего терминала снимет остроту перезревшей проблемы «воздушной логистики» столицы республики, голосовать на выборах Раиса РТ будут и в Москве. Эти и другие события, а также основные акценты за неделю – в обзоре «Татар-информа».





Четвертый визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Казань

Фото: rais.tatarstan.ru

РПЦ официально: Татарстан – пример для всех

Четвертый визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Казань и первый в Набережные Челны имеют значение, которое невозможно переоценить.

Первые лица российского государства во главе с Президентом РФ Владимиром Путиным не раз ставили Татарстан в пример мирного сосуществования культур, народов и конфессий. Но то светский мир. А в ходе нынешнего визита Патриарха в Татарстан это признание заслуг прозвучало со стороны официального духовенства. Причем из уст самого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Татарстане действительно создана уникальная, пожалуй, для всего мира, система, при которой представители православия и мусульманства не просто мирно сосуществуют, но и сотрудничают. Что уж тут говорить, если в Казани ежегодно проводится межконфессиональный хоккейный турнир «Кубок Дружбы – Дуслык», где на лед выходят представители разных конфессий.

При этом отдельные недоброжелатели Татарстана и некоторые разжигатели межконфессиональной розни до сих пор иногда пытаются спекулировать на тему совместной жизни мусульман и православных в республике. Что ж, на этой неделе Патриарх Кирилл от лица РПЦ России пресек подобные спекуляции, поставив Татарстан в пример всем. Об этом была его речь на торжественной литургии в Казанском соборе по случаю празднования Дня явления чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери.

Патриарх Кирилл: «Так прекрасно, что здесь, в Казани, где был обретен этот чудотворный образ, в этом величественном храме, мы можем прославлять ее благословенное имя» Фото: rais.tatarstan.ru

«Так прекрасно, что здесь, в Казани, где был обретен этот чудотворный образ, в этом величественном храме, мы можем прославлять ее благословенное имя. И что под ее покровом мирно живут и православные, и мусульмане. <...> Очень важен пример Татарстана не только для нашей страны», – подчеркнул Святейший владыка.

Он обратил внимание, что Татарстан является примером для тех частей мира, где до сих пор существует такое страшное понятие, как межрелигиозная война.

Патриарх отдельно отметил вклад Раиса Татарстана Рустама Минниханова в построение в республике общества, в котором возможно не только мирное сосуществование, но и искренняя дружба мусульман и православных.

«Глубоко уважаемый всеми Рустам Нургалиевич! Я знаю вас как человека, который соединил в себе любовь к своему народу, мусульманам и несомненную любовь к русскому народу. Именно поэтому вас так уважают в Татарстане. Вы действительно уважаемы мусульманами и православными», – сказал Патриарх.

Первый визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Набережные Челны Фото: rais.tatarstan.ru

Также отметим, что это был первый визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Набережные Челны. Это очень важный момент для второго по величине города Татарстана. Патриарх в Автограде дал старт строительству Воскресенского кафедрального собора, который станет центром притяжения для всех православных города. Он освятил закладной камень в основании объекта.

В Автограде уже давно строят соборную мечеть Джамиг. Таким образом, межконфессиональный паритет в городе соблюден.

«Мы закладываем кафедральный собор, и, конечно, Ваше Святейшество, для нас огромная честь, что все это происходит вместе с вами. Также мы благодарны руководству Набережных Челнов за то, что скоро здесь заработает православная гимназия. У нас очень много планов, которые мы здесь будем вместе реализовывать», – обратился к Патриарху в Набережных Челнах Рустам Минниханов.

Патриарх в Автограде дал старт строительству Воскресенского кафедрального собора Фото: rais.tatarstan.ru

Предстоятель Русской православной церкви до этого бывал в столице Татарстана трижды. Первый визит был при закладке Казанского собора, второй – на его освящении. Последний раз Патриарх посещал Казань 21 мая 2023 года. Тогда он принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» и совершил литургию в Казанском соборе.

На выборах Раиса РТ смогут проголосовать и в Москве

В пятницу в Казани открылся штаб общественной поддержки Рустама Минниханова. Здесь жители республики могут получить всю информацию о кандидате на должность Раиса Татарстана перед выборами руководителя республики, которые пройдут 14 сентября.

В четверг в ЦИК РТ поступили все необходимые документы от Рустама Минниханова для регистрации в качестве кандидата на должность Раиса республики. Таким образом, татарстанский лидер первым подал документы для регистрации.

В пятницу в Казани открылся штаб общественной поддержки Рустама Минниханова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, что ранее документы в республиканский ЦИК о выдвижении на должность руководителя Татарстана также подали Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ) и Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Между тем в пятницу стало известно, что в Москве будет открыт экстерриториальный избирательный участок на выборах Раиса РТ. Он расположится в здании Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации по адресу: г. Москва, 3-й Котельнический переулок, д. 13/15, стр. 1. Проголосовать можно будет с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Для этого избиратель должен иметь постоянную прописку на территории Татарстана.

14 сентября в Татарстане, помимо Раиса Татарстана, изберут депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 и более 7,5 тысячи муниципальных депутатов. По состоянию на 24 июля выдвинулось уже свыше 10,5 тысячи кандидатов на муниципальные выборы.

От «Единой России» выдвинулись 5 155 кандидатов, в порядке самовыдвижения – 2 380, от партии «Новые люди» – 1 441, от ЛДПР – 465, от КПРФ – 418, от «Справедливой России» – 337, от «Коммунистов России» – 97, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 60, от экологической партии «Зеленые» – 15, от партии «Яблоко» – один.

Рустам Минниханов вместе с вице-премьером России Виталием Савельевым посетили казанский аэропорт Фото: rais.tatarstan.ru

«Догонит» ли казанский аэропорт развитие столицы Татарстана?

Рустам Минниханов вместе с вице-премьером России Виталием Савельевым посетили казанский аэропорт и ознакомились с ходом строительства нового терминала. Согласно презентации, он сможет обслуживать 5,7 млн пассажиров в год.

Сейчас в аэропорту два основных примыкающих друг к другу здания: терминал 1А – его построили при участии болгарских компаний в 2012 году – и терминал 1 – его капитально реконструировали и запустили перед Универсиадой в 2013 году. Есть еще Терминал 2, который используется правительственными делегациями.

На данный момент аэропорт рассчитан на обслуживание 2,5 млн человек в год. Однако еще в 2021 году реальная загруженность объекта приближалась к отметке в 4 млн человек. Об этом говорил министр транспорта РТ Фарит Ханифов.

А на презентации нового терминала сообщили, что в прошлом году через аэропорт прошло уже 5,3 млн пассажиров. Понятно, что столь большие цифры Казани обеспечили в том числе саммит стран БРИКС, KazanForum и Игры БРИКС. Однако столица Татарстана и далее будет принимать на своей территории крупнейшие политические, экономические и спортивные форумы. Так что наивно полагать, что планка в 5,3 млн пассажиров не будет превышена.

На презентации нового терминала сообщили, что в прошлом году через аэропорт прошло уже 5,3 млн пассажиров Фото: rais.tatarstan.ru

На пассажиропоток напрямую влияет и рост туристической привлекательности Казани, о чем регулярно отчитываются соответствующие ведомства Татарстана. К тому же столица Татарстана является транспортным узлом для близлежащих регионов, жители которых летают через Казань.

То есть очевидно, что проблема уже перезрела. Казань по своему статусу и уровню жизни давно переросла уровень местного аэропорта. Новый терминал планируют построить до конца 2026 года, говорил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.

Если по итогам прошлого года пассажиропоток достиг отметки в 5,3 млн человек, то не исключено, что и мощностей нового терминала будет недостаточно уже в обозримой перспективе.



Эксперты предполагают, что аэропорт может стать третьим авиационным хабом в России. Столица Татарстана, как и вся республика, не стоит на месте. Возможно, и сейчас стоит строить с большим запасом.

Интересно, что ранее голландские специалисты прогнозировали пассажиропоток в Казани к 2050 году на уровне 17 млн человек в год.

В пятницу в Казани прошла церемония открытия чемпионата по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему «Абилимпикс» для участников СВО доверили Казани

В пятницу в Казани прошла церемония открытия чемпионата по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс». До 29 июля 259 участников из 81 региона России поспорят за первенство в 15 компетенциях. Среди них: «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Промышленная робототехника», «Оператор БПЛА» и многое другое.

«Основная цель чемпионата – это создание условий для профессионального роста, социализации и раскрытия потенциала людей, которые хотят и могут совершенствоваться в своем профессиональном мастерстве, несмотря на ограничения в здоровье», – рассказывала на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Абилимпикс» – это национальное соревнование федерального значения, которое проводится по поручению Владимира Путина. А проведение мероприятия именно для ветеранов СВО доверили Казани. Этот факт, помимо всего прочего, свидетельствует о признании Татарстана опорным регионом страны в части работы с участниками спецоперации и членами их семей.

Власти республики уделяют серьезное внимание нуждам военных из Татарстана. Многие из числа глав районов республики регулярно ездят в зону СВО. Например, мэр города Набережных Челнов Наиль Магдеев или руководитель Нижнекамского района Радмир Беляев.

Татарстан показывает приличные цифры по набору контрактников. Но республика, помимо обеспечения высоких показателей, озабочена и тем, чтобы создать все условиях для прохождения службы, а так же помочь вернувшимся с фронта людям найти свое место в мирной жизни.

Победу в гонке «Шелковый путь» одержал Антон Шибалов вместе со своим штурманом Александром Куприяновым и механиком Данилом Телеповым Фото: kamazmaster.ru

«Шелковый путь», или инженерный гений «КАМАЗа»

Три экипажа «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал по итогам международного ралли «Шелковый путь». Победу в гонке одержал Антон Шибалов вместе со своим штурманом Александром Куприяновым и механиком Данилом Телеповым.

Ралли-марафон стартовал 12 июля в Иркутске. Он соединил единым маршрутом территории России и Монголии. Экипажи прошли от берегов Байкала через Бурятию в страну вечно синего неба, пересекли отроги каменной пустыни Гоби, а также штурмовали пески Монгол-Элс, поднялись в горы Алтая и через 11 дней завершили выступления в Горно-Алтайске.

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму в адрес генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина и руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева.

«Одна из самых сложных и длинных гонок мира увенчалась, без преувеличения, подлинным триумфом «Синей армады» – вы сумели занять весь пьедестал почета, в двенадцатый раз доказав уникальную мощь отечественного автопрома и автоспорта», – написал Минниханов.

В гонках «КАМАЗ» стабильно первый на всей планете в зачете грузовиков Фото: kamazmaster.ru

Николаев в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» раскрыл технические новинки гоночных грузовиков, которые позволили «КАМАЗ-мастеру» праздновать очередную победу. В целом гегемония татарстанской команды в гонках «Шелковый путь», а ранее и в «Дакаре», свидетельствует о научно-инженерном потенциале «КАМАЗа» в целом.

Исторически у «КАМАЗа» были разные периоды успешности продаж. Буквально накануне стало известно, что с предприятие с 1 августа введет сокращенную четырехдневную рабочую неделю на фоне ситуации на рынке грузовых автомобилей.

Однако в тех же гонках «КАМАЗ» стабильно первый на всей планете в зачете грузовиков. Это говорит о том, что какими бы ни были факторы, влияющие на продажи, «КАМАЗ» остается признанным лидером инженерной мысли и поддерживает на высоком уровне качество автомобилей и собственный бренд.

Кстати, о бренде. Выше мы говорили о визите Патриарха Кирилла в Татарстан. В Набережных Челнах он лично прокатился на гоночном грузовике «КАМАЗа». Это тоже свидетельство статуса предприятия.