«Аэропорт «Казань» ожидает бум»: к 2050 году поток пассажиров составит 17 млн человек

В Татарстане ведется разработка комплексного плана развития аэропорта «Казань» и продолжается реконструкция аэропорта «Бегишево». Ожидается, что благодаря изменениям воздушная гавань столицы Татарстана в будущем сможет принять 17 млн человек, а аэропорт Нижнекамска увеличит пропускную способность на международных линиях до 200 пассажиров в час.

Для дальнейшего развития воздушной инфраструктуры необходим мастер-план международного аэропорта «Казань»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Десять лет назад нам казалось, что 2,5 млн пассажиров – в далекой перспективе»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов рассказал ИА «Татар-информ», что для дальнейшего развития воздушной инфраструктуры необходим мастер-план международного аэропорта «Казань». Предыдущий документ был разработан компанией «Фрапорт» (Германия) и утвержден в 2009 году, он предусматривал планомерное развитие аэропорта до 2019 года.

«Идет подготовка мастер-плана аэропорта Казани – что он будет представлять собой к 2050 году. Во время подготовки документа ожидаем экспертизы от крупных логистических компаний, которые перевозят много грузов по воздуху, а также экспертов, участвующих в проектировании больших аэропортов в России», – отметил глава Миндортранса РТ.

Источник: пресс-служба аэропорта «Казань»

Разработкой мастер-плана развития казанского аэропорта до 2050 года занимается нидерландская компания NACO Royal HaskoningDHV с богатым опытом проектирования воздушных гаваней в разных странах мира. Между NACO и АО «Международный аэропорт “Казань”» в марте заключен договор по подготовке такого документа.

«Будет проанализировано текущее состояние аэропорта, сделан анализ макроэкономических и социальных показателей, влияющих на развитие сектора авиационных перевозок. Специалисты на основе анализа рынка пассажирских и грузовых авиаперевозок подготовят прогнозный график пассажиропотока и грузоперевозок. И в соответствии с полученными данными разработают план инфраструктурного развития аэропорта, включая рекомендации по резервации зон и земель для строительства грузового терминала, ангара технического обслуживания и ремонта, а также всей сопутствующей инфраструктуры», – сообщил Ханифов.

Источник: пресс-служба аэропорта «Казань»

Помимо этого, будет разработана стратегия развития авиационного и коммерческого сегментов аэропорта, выработаны предложения по интеграции аэропорта и международного выставочного центра «Казань Экспо». «Естественно, перед этим должно быть проведено финансово-экономическое моделирование, выявлены все узкие места и составлен бизнес-план. Прежде чем привлекать инвесторов, нужно знать, когда и при каких условиях окупятся инвестиции», – подчеркнул министр.

«Аэропорт ожидает бум. Пассажирские перевозки уже превысили 3,4 млн человек. А возможности аэропорта рассчитаны на 2,5 млн пассажиров. Когда десять лет назад аэропорт реконструировался, нам казалось, что цифра в 2,5 млн пассажиров – где-то в далекой перспективе. Скорее всего, уже в этом году мы приблизимся к 4 млн человек. Нидерландские специалисты посчитали, что поток пассажиров к 2050 году составит 17 млн человек. Это многократный прирост. Поэтому наш аэропорт ожидает реконструкция», – добавил он.

Пассажирские перевозки уже превысили 3,4 млн человек. А возможности аэропорта рассчитаны на 2,5 млн пассажиров Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ханифов уточнил, что в аэрпорту построят новый терминал. По масштабам он будет больше, чем два имеющихся терминала. «Предварительно, по мастер-плану (документ еще не принят), новый терминал будет располагаться дальше по движению от аэропорта. Международный терминал пока остается на своем месте. Гражданские авиалинии сдвигаются внутрь аэропорта. Площади в мастер-плане указаны», – заметил он.

Фарит Ханифов убежден, что воздушный транспорт будет играть огромную роль в грузоперевозках Фото: minstroy.tatarstan.ru

«Для создания хаба требуются складские помещения нового поколения»

Фарит Ханифов убежден, что воздушный транспорт будет играть огромную роль в грузоперевозках. «Задача аэропорта Казани – это не только перевозка пассажиров, но и грузоперевозки. У нас удобное местоположение, поэтому крупные игроки рассматривают казанский аэропорт как очень перспективный хаб. В нашей республике и заправляться можно – это тоже плюс», – подчеркнул он.

В конце 2019 года в Татарстане началась реализация проекта по созданию транспортного узла на базе международного аэропорта «Казань». Его цель - организация авиационных грузовых перевозок из Европы и Азии.

Источник: пресс-служба аэропорта «Казань»

Проект реализуется совместно с Группой компаний «Волга-Днепр». В январе прошлого года авиакомпания AirBridgeCargo, входящая в состав ГК «Волга-Днепр», выполнила два тестовых транзитных рейса на воздушных судах Boeing 747 по маршрутам Франкфурт — Казань — Гонконг и Льеж — Казань — Гонконг. А в марте 2020-го самолеты Boeing 747 по пути в страны Европы, начали обслуживать в аэропорту «Казань» на регулярной основе практически ежедневно. Кроме того, началось выполнение нерегулярных чартерных грузовых авиаперевозок ГК «Волга-Днепр» воздушными судами Ил-76 и Ан-124.

По словам министра, совместный проект с Группой компаний «Волга-Днепр» требует увеличить пропускную способность грузового терминала.

Совместный проект с группой компаний «Волга-Днепр» требует увеличить пропускную способность грузового терминала Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«”Волга-Днепр” – крупнейшая логистическая компания. Воздушные суда Boeing 737, Boeing 747, Ан-124 поднимают до 150 тонн грузов. Такие грузоперевозки будут востребованы, потому что все больше требуется высокая скорость передвижения товаров, – заявил Ханифов. – Для создания хаба требуются складские помещения нового поколения. Рассматривается вопрос создания складских помещений в самом аэропорту. В шаговой доступности, 2 – 3 км, строятся логистические площади для груза. Обсуждаются серьезные логистические коридоры по доставке грузов. Кроме того, работу, связанную с техническим обслуживанием воздушных судов, тоже надо учитывать».

В материалах аэропорта Казани говорится, что грузопоток в следующем году прогнозируется на уровне 4 тыс. тонн, в 2030 году – 9 тыс. тонн. В настоящее время развитие грузоперевозок сдерживается из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры, поясняется в презентации.

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По статистическим данным, в 2010 году в казанском аэропорту перевезено 3,8 тыс. тонн грузов. Затем произошел рост грузоперевозок – в 2011 году было перевезено 6 тыс. тонн, но в последующие годы началось снижение. В 2020 году этот показатель составил 3 тыс. тонн.

Источник: пресс-служба аэропорта «Казань»

«По базовому сценарию ожидается, что устойчивый рост местной экономики стимулирует спрос на электронную торговлю, которая требует наличия грузовых авиаперевозок в аэропорту. Совокупные темпы годового роста в 2019 – 2050 годах – 3%. По высокому сценарию, Казань становится крупным грузовым центром страны, чему способствует создание беспошлинной зоны для электронной коммерции. Этому развитию будет способствовать тесное сотрудничество с AirBridgeCargo и “Волга-Днепр”. Открытие М12 позволит ускорить доставку авиагрузов во все регионы Поволжья и Урала. Объемы грузовых перевозок будут расти вместе с ростом AirBridgeCargo – на основе исторического роста на 6% в год», – отмечается в материалах аэропорта.

Для увеличения откройте картинку в новой вкладке Источник: пресс-служба аэропорта «Казань»

Типовая схема грузового терминала включает зону стоянки буксиров и тележек, служебную дорогу, пропускной пункт в контролируемой зоне, стоянку воздушных судов. Предусмотрены рабочая площадка для сборки и разборки груза, зона разгрузки по приемке груза к отправке и его досмотру сотрудниками. В складской зоне обозначены стеллажи для хранения, холодный склад, комнаты для хранения специального груза. Кроме того, есть зона выгрузки/погрузки, парковка грузовиков и парковка для посетителей, офисные зоны для операторов и клиентов.

Источник: пресс-служба аэропорта «Казань»

Взлетно-посадочную полосу «Бегишево» увеличат почти на полкилометра

Еще один крупный аэропорт федерального значения в Татарстане – «Бегишево». Он обслуживает города Набережные Челны, Нижнекамск, Елабугу, Заинск, Альметьевск и другие.

«Реализуется федеральная программа на 637 млн рублей по приведению в нормативное состояние аэропорта. В этом году она должна завершиться. Хотелось бы на следующий год увидеть завершение работ по строительству второго терминала. На сегодня “Бегишево” перевозит примерно полмиллиона пассажиров. Аэропорт очень востребованный, его взлетная полоса позволяет принимать различные воздушные суда. Думаю, что с последующим снятием ограничений аэропорт заработает более активно», – сказал глава Миндортранса РТ.

«Что касается аэропорта Бугульмы, то в перспективе необходимо расширение и удлинение полосы. Но пока это задумка. Полоса аэродрома не позволяет принимать все самолеты, поэтому в основном приземляются лайнеры с пассажировместимостью в среднем 50 человек», – продолжил Фарит Ханифов.

«Бегишево» перевозит примерно полмиллиона пассажиров Фото: архив ИА «Татар-информ»

В настоящее время за счет федеральных средств реализуется второй этап проекта по реконструкции аэропорта «Бегишево». Он включает реконструкцию патрульной и внутриаэродромных дорог, периметрового ограждения с оборудованием его техническими средствами охраны.

Как сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор международного аэропорта «Бегишево» Андрей Парфененко, для выполнения всех этих работ заключен госконтракт с АО «Трест Камдорстрой». Работы планируется завершить уже 31 декабря.

«Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы находится на стадии проектирования. Запланировано ее расширение с 42 до 45 метров и удлинение с 2500 до 2902 метров. Финансирование проектирования проводится за счет средств бюджета Татарстана», – отметил он.

Собеседник информагентства уточнил, что строительство нового аэровокзала международных воздушных линий финансируется из собственных средств аэропорта. «Работы выполнены уже на 65% от плана. На данный момент ведутся отделочные работы внутри здания, установлены лифты и эскалатор», – заметил он.

Запланировано расширение взлетно-посадочной полосы с 42 до 45 метров и удлинение с 2500 до 2902 метров Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По словам Парфененко, площадь нового здания аэровокзала составит 8501,8 кв. метров, пропускная способность на международных линиях – 200 пассажиров в час. Завершить строительство аэровокзала предполагается в конце декабря 2022 года.

«В рамках строительство нового терминала изменена конфигурация и проведено обустройство привокзальной площади, увеличено число машиномест на платной парковке», – подчеркнул гендиректор аэропорта.

Он добавил, что на следующий год запланировано строительство бесплатной парковки при въезде в «Бегишево» на 410 машиномест площадью более 12 тыс. кв. метров. «Проект уже прошел экспертизу. Финансирование проектирования и строительства производится за счет бюджета республики», – заявил Парфененко.

Общий объем пассажиропотока по всем аэропортам Татарстана за 2020 год составил 2 млн 644 тыс. человек. Из-за введенных ограничений в связи с пандемией Covid-19 произошло снижение на 38,5%. На поддержку аэропортов и авиакомпании были выделены субсидии на сумму 248 млн рублей.