«КАМАЗ» сократит рабочую неделю для части подразделений с 1 августа

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«КАМАЗ» вводит сокращенную рабочую неделю в ряде производственных подразделений с 1 августа. Мера коснется тех структур, где на данный момент отсутствует полная загрузка мощностей, сообщили в пресс-службе компании.

«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа», – говорится в сообщении.

«Данное решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки», – добавили в пресс-службе автоконцерна.

В официальном сообщении компании отмечается, что одной из ключевых причин кризиса стала недальновидная политика импортеров. В прошлом году они ввезли в Россию избыточное количество техники, которая сегодня не находит спроса, даже несмотря на демпинговые цены, активно применяемые дилерами. По данным компании, на складах импортеров скопилось свыше 30 тысяч нереализованных грузовиков.

Другим фактором называют денежно-кредитную политику Центрального банка, которая ограничила возможности покупки техники в кредит или лизинг.

«Денежно-кредитная политика ЦБ привела не только к невозможности приобрести новую технику с помощью финансовых инструментов,<…> но и вынуждает транспортные и другие компании возвращать взятую в прошлом году в лизинг технику лизингодателю. По нашим оценкам, такой техники на складах лизинговых компаний скопилось более 10 тысяч единиц», – заявили в пресс-службе «КАМАЗа».

Несмотря на общее падение рынка, продажи «КАМАЗа» сократились менее чем на 30%, что вдвое лучше среднерыночных показателей. Доля компании выросла до 40%, не учитывая поставки по гособоронзаказу.

«Нам удалось в первом полугодии обеспечить компанию стабильными заказами. Однако отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры», – пояснили в компании.

Как говорится в сообщении, «социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством».

Ранее о переходе на четырехдневную рабочую неделю сообщили и другие российские автопроизводители. «АвтоВАЗ» рассматривает такую возможность с конца сентября, а Горьковский автозавод начнет работу в сокращенном режиме уже с начала августа. Причиной называют падение авторынка в первой половине 2025 года.