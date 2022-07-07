Сезон хаджа начался: паломники из Татарстана прибыли в долину Мина

Татарстанские паломники прибыли в долину Мина, с которой начинается исполнение основных обрядов хаджа. Группа из 810 человек, возглавляемая муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным, находится в 28-м секторе палаточного городка, рассказал с места событий корреспондент «Татар-информа».

Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

В палаточном городке разместились татарстанцы, мусульмане из других регионов России, в том числе Северного Кавказа, Башкирии, а также других стран мира. В общей сложности в Мекку прибыл 1 млн верующих из разных уголков планеты.

«Сегодня паломники размещаются в лагере, а завтра уже направятся отсюда на гору Арафат, где все мусульмане обратятся к Аллаху с мольбами», — рассказал корреспондент агентства.

Подробнее о хадже 2022 года — в материалах «Дневник паломника» и «Дневник паломника-2».

Напомним, что россияне участвуют в хадже этого года благодаря договоренности Президента Татарстана Рустама Минниханова и руководства Саудовской Аравии. Во время визита в королевство руководитель РТ провел встречу с министром хаджа ОАЭ, где обсуждались условия, при которых российские мусульмане смогут отправиться к святыням ислама.