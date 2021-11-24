Минниханов обсудил возможность проведения хаджа для паломников из России в 2022 году

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом. В частности, стороны обсудили возможность проведения хаджа для паломников из России в 2022 году, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Проходя умру, я подумал, что огромное количество паломников из нашей страны хотят совершить хадж, и не могу не просить вас так настойчиво дать возможность российским паломникам совершить его», — отметил руководитель республики.

По его словам, в мире наблюдается непростая обстановка с пандемией коронавирусной инфекции, что возлагает высокую ответственность на власти королевства с точки зрения безопасности людей. Однако можно оговорить ряд условий для проведения хаджа, к примеру вакцинацию и получение соответствующей справки.

«Хотел бы обсудить с вами условия, при которых паломники из России могли бы посетить хадж, — заявил Рустам Минниханов. — Есть люди, которые вакцинировались, они получают документ, что прошли вакцинацию. Вакцина, которая делается в России, „Спутник V“, она хорошая. Она в ВОЗ пока еще не зарегистрирована, процесс идет. Но мы хотим заранее договориться, что бы российских паломников пускали с вакцинацией».

В свою очередь, Абдельфаттах бен Сулейман Машат пообещал, что рассмотрит варианты решения данного вопроса.

«Я принимаю ваше предложение, мы его обязательно внимательно рассмотрим и примем решение, уверен Всевышний вам поможет», — заметил он.