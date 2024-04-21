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Политика 21 апреля 2024 18:26

«Съезд РСПП, борьба с паводками, экономика»: планы Путина на 22-28 апреля

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе (22-28 апреля) планирует провести совещание по борьбе с паводками. Также в субботу, 27 апреля, ожидается совещание по экономике. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

Также российский лидер собирается участвовать в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), переговорить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который приедет в РФ с рабочим визитом в понедельник, 22 апреля. Еще у Путина запланирована встреча с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали, которым глава государства хочет вручить госнаграды.

Напомним, ранее Путин поручил доложить о повышении ежемесячных выплат медработникам в регионах, предлагал сохранить группу инвалидности и соцгарантии после протезирования, а также сказал, чтобы власти расширили программы стажировки студентов-медиков за рубежом.

#Владимир Путин #планы #рабочая неделя
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