Путин поручил расширить программы стажировки студентов-медиков за рубежом

Россия должна расширить международное сотрудничество в области медицинской науки. Об этом говорится в перечне поручений, данных Президентом Владимиром Путиным по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными в феврале. Список опубликован на сайте Кремля.

«<...> обеспечить развитие международного сотрудничества в области медицинской науки и образования, предусмотрев в том числе увеличение объема совместных научных исследований и расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов», — говорится в поручении Правительству России.

Кроме того, Кабмин должен рассмотреть вопросы, которые касаются поддержки ученых, проводящих исследования в области молекулярной диагностики аллергий. Также он должен обратить внимание на разработку вакцин, которые разрабатываются с применением методов генной инженерии.

Еще один вопрос, требующий внимания, — создание и развитие частных научно-исследовательских центров, которые занимаются производством и внедрением высокотехнологичной продукции. Для них должны быть установлены нефинансовые меры поддержки.