Путин поручил доложить о повышении ежемесячных выплат медработникам в регионах

Правительство России должно принять меры, чтобы обеспечить повышение ежемесячных специальных соцвыплат ряду медработников. Такое поручение дал Президент Владимир Путин.

Их получают медики, которые работают в организациях первичного звена здравоохранения в райцентрах, малых городах и сельской местности.

«<...> для населенных пунктов с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек: врачам — 29 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу — 13 тыс. рублей; для населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. человек: врачам — 50 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу — 30 тыс. рублей», — указано в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Правительство должно отчитаться о выполнении поручения до 1 мая 2024 года, а далее предоставлять доклады раз в квартал.

Напомним, что на пленарной сессии Форума будущих технологий Президент выступил за увеличение выплат медработникам первичного звена здравоохранения с 1 марта. Тогда он отметил, что будет сделано все возможное, чтобы специалисты получили повышенные соцвыплаты уже в апреле 2024 года.