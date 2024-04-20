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Путин предложил сохранять группу инвалидности и соцгарантии после протезирования
Людям, перенесшим ампутацию конечностей, могут сохранить группу инвалидности и социальные гарантии после проведения высокотехнологичного протезирования. Рассмотреть эту возможность поручил Президент России Владимир Путин.
Рассмотрением вопроса займется Правительство. Ответственным назначен Премьер-министр Михаил Мишустин.
«<...> рассмотреть возможность сохранения группы инвалидности гражданам, перенесшим ампутацию конечностей, после проведения высокотехнологичного протезирования, а также возможность сохранения им социальных гарантий», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Соответствующий доклад будет представлен до 15 августа 2024 года.
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