Сестра экс-главы КирМоса о приговоре: «Безумно рады, что он сможет вернуться к детям»

Сегодня бывший глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов вышел из-под стражи. Ровно год назад он был арестован и все это время провел в СИЗО. Какие из начальных обвинений добрались до финала? Почему суд выпустил на свободу виновного? Подробнее об этом в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Будем подавать апелляцию и настаивать на оправдательном приговоре»

Сегодня Советский суд Казани освободил из-под стражи бывшего главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Но, несмотря на освобождение из СИЗО, он признан виновным по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Признать виновным по трем эпизодам превышения должностных полномочий по первой части и эпизоду со злоупотреблением полномочиями. Наказание по первому эпизоду – лишение свободы на 1 год и 3 месяца, по второму – лишение свободы на 1,5 года, по третьему эпизоду – лишение свободы на 1 год и 4 месяца. По каждому из эпизодов также запретить занимать управленческие должности на 1,5 года. По эпизоду со злоупотреблением полномочиями назначить лишение свободы на год с лишением права занимать управленческие должности еще на один год. При сложении наказания назначить 2 года колонии-поселения с запретом на 2,5 года занимать управленческие должности», – сказал судья.

В этот момент настроение участников процесса заметно испортилось – сам Сергей Миронов, его семья и адвокаты не ожидали такого исхода дела. Однако следом судья добавила, что Миронов полностью отбыл наказание в СИЗО и его необходимо освободить в зале суда.

Услышав слова судьи об освобождении, мать Сергея Миронова расплакалась, ее поддерживала дочь – сестра экс-главы КирМоса.

«Его семья всегда будет считать, что он невиновен в тех эпизодах, которые были ему вменены. Мы безумно счастливы, что он сможет проходить лечение и вернуться домой к своим детям», – прокомментировала приговор сестра Сергея Миронова.

Адвокат экс-главы КирМоса заявил журналистам, что они довольны изменением меры пресечения для Миронова и освобождением его из-под стражи. Однако с тем, что он признан виновным, не согласны.

«Будем подавать апелляционную жалобу и настаивать на полном оправдании. Мы предполагаем, что суд учел наши доводы в прениях, а также отсутствие последствий в виде ущерба, о чем заявляли и потерпевшие по делу. Если бы изначально была такая квалификация, по которой суд вынес приговор, он бы наверняка не оказался в СИЗО с его заболеваниями. Миронов продолжит лечение в ближайшее время, его состояние ухудшается – требуется медицинское вмешательство», – сказал адвокат.

«Прокуратура взыскала с Миронова имущества на 437 млн рублей в доход государства»

История с уголовным делом Сергея Миронова началась в апреле 2024 года. Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам мошенничества в крупном размере и двум эпизодам превышения полномочий и злоупотребления полномочиями.

Тогда во время избрания меры пресечения следователь сообщил, что Миронов в период с октября 2017-го по август 2020 года дал указание фиктивно трудоустроить водителя. Общий ущерб составил около 2 миллионов рублей. Тогда же суд отправил Миронова в СИЗО.

Однако к началу рассмотрения дела в суде из обвинения исчезли статьи о мошенничестве. Ему вменялось лишь превышение полномочий с тяжкими последствиями – незаконная оплата внеурочного труда водителей служебной машины. По версии следствия, вместо дополнительной оплаты Миронов фиктивно устраивал родственников водителей в МУП «ДРЭУ», где они получали оплату, не выполняя никакой работы.

Еще один эпизод обвинения в злоупотреблении полномочиями связан с матерью Миронова. По версии следствия, в августе 2018-го она сдала три помещения почти в 500 квадратных метров. Арендодатель провел там ремонт с самовольной перепланировкой и открыл магазин. Следствие уверено, что перепланировку Миронов, будучи главой района, одобрил задним числом, так как для легального одобрения требовались дополнительные документы, которые не были вовремя оформлены.

Вину по всем обвинениям Сергей Миронов отрицал. Общий ущерб по делу составил 2,6 млн рублей. Пока шли судебные разбирательства, мать и жена экс-главы района выплатили из этой суммы более 1,7 млн рублей, чтобы Миронова отпустили под домашний арест. Однако этого не произошло, несмотря на доводы адвокатов о том, что Миронова нельзя содержать в СИЗО из-за медицинских противопоказаний.

Пока на прошлом заседании Сергей Миронов и его адвокаты выступали в прениях, Верховный суд Татарстана рассмотрел иск прокуратуры о взыскании в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы экс-главой КирМоса и его родственниками.

По данным Прокуратуры Татарстана, расходы по приобретению недвижимого имущества семьи Миронова не соответствовали заявленным им доходам. Он зарегистрировал на себя и своих близких 45 объектов недвижимости. Кроме того, продал 8 объектов недвижимости, приобретенных на неподтвержденные доходы, и получал деньги от сдачи в аренду нежилых помещений. Суд требования прокуратуры удовлетворил и взыскал с Миронова 437 млн рублей.

Что касается сегодняшнего приговора Советского суда Казани, то после его изучения прокуратура решит, будет ли его обжаловать.

«Вопрос об обжаловании приговора будет решен после получения итогового судебного решения», – подтвердили «Татар-информу» в пресс-службе Прокуратуры РТ.