Экс-глава КирМоса: «Работал с азартом хотел сделать жизнь людей лучше, прошу оправдать»

Советский суд Казани выслушал сегодня в прениях сторону защиты, а также последнее слово экс-главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Он продолжает настаивать на своей невиновности, тем временем прокуратура РТ добилась в Верховном суде РТ взыскания с него 467 млн рублей.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мать выплатила часть ущерба по уголовным делам сына»

Сегодня в Советском суде Казани завершились прения, и с последним словом по уголовному делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями выступил экс-глава КирМоса Сергей Миронов.

Напомним, в апреле 2024 года в отношении Миронова было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам мошенничества в крупном размере, двум эпизодам превышения полномочий и злоупотребления полномочиями. Тогда на избрании меры пресечения следователь сообщил, что Миронов в период с октября 2017-го по август 2020 года дал указание фиктивно трудоустроить водителя. Вину он свою не признал. Общий ущерб по делу составил около 2 миллионов рублей. Тогда же суд отправил мужчину в СИЗО, несмотря на серьезные заболевания.

До начала рассмотрения дела в суде из обвинения исчезли статьи о мошенничестве. Нынешнее включает в себя три эпизода в превышении полномочий с тяжкими последствиями, они связаны с незаконной оплатой внеурочного труда водителей служебной машины. По версии следствия, вместо дополнительной оплаты Миронов фиктивно устраивал родственников водителей в МУП «ДРЭУ», где они получали оплату, не выполняя никакой работы.

Еще один эпизод обвинения в злоупотреблении полномочиями из корыстной заинтересованности связан с матерью Миронова. По версии следствия, она в августе 2018-го сдала три помещения почти на 500 квадратных метров. Позже арендодатель провел там ремонт с самовольной перепланировкой и открыл магазин. Следствие уверено, что перепланировку Миронов, будучи главой района, одобрил задним числом, так как для легального одобрения требовались дополнительные документы, которые не были вовремя оформлены.

Вину по всем обвинениям Сергей Миронов отрицает. Общий ущерб по делу составляет 2,6 млн рублей. Ранее мать экс-главы района выплатила из этой суммы более 1,6 млн рублей, чтобы сына выпустили под домашний арест. Сегодня на заседании жена Миронова сообщила, что погасила еще 100 тысяч рублей ущерба, но принимать документы об этом суд отказался.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Исследованные в суде доказательства показывают, что обвинение – абсурд»

Советский суд Казани также отказал адвокатам Сергея Миронова в переносе судебного заседания. Они попросили перенести процесс, поскольку сегодня была завершена комиссионная медицинская оценка, которая подтверждает, что содержать Сергея Миронова в СИЗО нельзя из-за медицинских противопоказаний. Однако предоставить суду заключение они не могут, так как процессы проходят в плотном ежедневном режиме.

«Из-за содержания в СИЗО мое здоровье ухудшается, я могу выйти отсюда инвалидом и никогда больше не ходить. Мне затруднительно передвигаться даже по лестницам, по рекомендациям врачей я не должен этого делать, а лечение в СИЗО невозможно», – объяснил Сергей Миронов.

После этого в прениях адвокат подсудимого заявил, что с самого момента задержания Миронова придерживается мнения, что дело возбуждено незаконно.

«Это дело направлено на сбор доказательств для гражданского иска прокуратуры об изъятии имущества. Предъявленное Миронову обвинение незаконно и необоснованно, это подтверждается исследованными в суде доказательствами», – сказал он.

Позиция стороны защиты, по его словам, следующая.

Эпизод первый – о перепланировке. «Данное преступление совершается только умышленно, а также подразумевает, что в результате нарушаются чьи-либо права. Миронов действовал неумышленно, так как в момент подписания оспариваемого распоряжения он не был извещен о том, что перепланировка уже завершена и затронуто общее имущество. Также он не знал, что помещение принадлежит его матери, и не имел личной заинтересованности. Нет общественно опасных последствий и нет подрыва авторитета муниципального органа. Это больше походит на случайную ошибку», – объяснил адвокат Миронова.

Эпизоды о фиктивном трудоустройстве. «Обвинение звучит абсурдно – глава администрации Миронов дал указание директору МУП «ДРЭУ» о выплате надбавок водителям, работающим в МКУ "Хозяйственно-транспортное управление". То есть фактически, по версии обвинения, Миронов дал указание руководителю другой юридической организации, чтобы он выплачивал надбавки водителям в третьей самостоятельной организации. Не указано, какие именно полномочия превысил Миронов», – высказался защитник.

Также адвокат заявил, что тяжкие последствия по эпизодам о превышении полномочий с фиктивным трудоустройством обвинение обосновывает крупным материальным ущербом, однако чтобы были тяжкие последствия, по его словам, необходим значительный ущерб.

«Нормальная работа организаций никак не нарушалась, представители потерпевших говорили о том, что не заявляли гражданские иски, так как не считают ущерб значительным», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Взыскать с Миронова 437 млн рублей»

Суд сегодня также выслушал начальника юридического отдела администрации Кировского и Московского районов Александру Рябинину. Она заявила, что эпизод, связанный с превышением полномочий Мироновым, не доказан.

«Конкретных полномочий главы, которые он превысил, не установлено. Считаем, существенных нарушений прав администрации также не установлено, как и фактов, подрывающих авторитет администрации», – сказала она.

По ее словам, оставшуюся сумму ущерба по делу в 962 тыс. рублей нельзя считать значительной, так как она несопоставима с бюджетом района, который только в 2022 году составил 644 млн рублей.

Начальник юридического отдела МУП «ДРЭУ Кировского района» Раиля Гилазова, которая выступила следующей, заявила, что для организации с оборотом в несколько миллиардов рублей этот ущерб также незначительный.

Сам Сергей Миронов в последнем слове прошелся по всему обвинению и отметил, что не признает вину, а единственной его ошибкой было доверие к работникам-водителям, которые не стеснялись утаивать дополнительные источники дохода.

«Периодически из-за ненормированного графика я выплачивал премии из своего кармана водителям, оплачивал бензин из личных денег. В переписках в материалах дела подтверждается, что о связях водителей с ДРЭУ я не знал. Я не хочу быть обузой на теле республики, я всегда работал с азартом и хотел сделать жизнь людей лучше, прошу оправдать меня, чтобы даже если не в органах власти, но я смог бы работать дальше и проходить лечение», – сказал он.

Суд назначил оглашение приговора на 31 июля, а через несколько часов после заседания стало известно, что Верховный суд Татарстана рассмотрел иск прокуратуры о взыскании в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы экс-главой КирМоса и его родственниками.

Как сообщила прокуратура Татарстана, расходы по приобретению недвижимого имущества семьи Миронова не соответствуют заявленным доходам. Он зарегистрировал на себя и своих близких 45 объектов недвижимости. Кроме того, продал 8 объектов недвижимости, приобретенных на неподтвержденные доходы, и получал деньги от сдачи в аренду нежилых помещений. Суд требования прокуратуры удовлетворил и взыскал с Миронова 437 млн рублей.