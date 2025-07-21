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Происшествия 21 июля 2025 12:51

Прокуратура взыскала с экс-главы КирМоса почти полмиллиарда рублей

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Верховный суд Татарстана рассмотрел иск прокуратуры о взыскании в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы бывшим главой администрации Кировского и Московского районов Казани Сергеем Мироновым и его родственниками.

Как сообщает прокуратура Татарстана, расходы по приобретению недвижимого имущества семьи Миронова не соответствуют заявленным доходам.

Он зарегистрировал на себя и своих близких 45 объектов недвижимости. Кроме того, продал восемь объектов недвижимости, приобретенного на неподтвержденные доходы, и получал деньги от сдачи в аренду нежилых помещений.

Судом требования прокуратуры удовлетворил и взыскал с Миронова 437 млн рублей.

Ранее Сергей Миронов был уволен по иску прокуратуры в связи с утратой доверия.

Уголовные дела в отношении Миронова по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Злоупотребление должностными полномочиями» находятся на рассмотрении в суде.

#антикоррупция
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