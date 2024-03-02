Шестилетка Путина, созидание Шаймиева и сближение Казани с районами: обзор событий недели

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию является прямой конституционной обязанностью российского президента

Фото: kremlin.ru

Шестилетку – в жизнь: Послание Путина Федеральному Собранию задало векторы развития страны на долгие годы вперед

Главное событие недели – Послание Владимира Путина Федеральному Собранию, являющееся прямой конституционной обязанностью российского президента. В этот раз зачитывание этого документа длилось рекордные 2 часа 6 минут 38 секунд.

Путин презентовал аудитории фактически новую парадигму строительства государства, экономики и общества. Это настоящая стратегия государственного развития на ближайшие несколько лет. Президент предложил России комплексный и системный план развития. Он включает в себя все – от демографии до экономики, от СВО до вопросов сохранения исторического наследия.

Начало Послания Путина было целиком посвящено теме СВО. Президент поблагодарил россиян, не только находящихся на линии соприкосновения с противником, но и оказывающих фронту всю возможную поддержку. Он также заявил о необходимости выйти на новый уровень качества и оснащения армии и флота, дабы нейтрализовать угрозы в связи с расширением НАТО. При этом Путин вел себя как человек, уверенный в том, что определенный рубеж в СВО уже пройден: его риторика была уверенной и гордой. Наша страна захватила военную инициативу и перешла в наступление, объявил российский лидер.

Ожидания тех, кто предполагал, что доминантами Послания станут военная и международная повестки, не оправдались. Акцент был сделан на мирные программы, послание было про мир, а не про войну. Таким образом, по своему характеру оно было внутриполитическим. И в этом есть смысл – можно, например, вспомнить действия Ставки Верховного главнокомандующего в ходе Великой Отечественной войны, когда уже в 1943-44 годах стали активно запускаться программы развития, то есть было решено не откладывать их на период после Победы.

Владимир Путин объявил также о запуске национальных проектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных» Фото: kremlin.ru

Владимир Путин объявил также о запуске национальных проектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». Такого мощного «вброса» новых нацпроектов у Путина не было со времен его второго президентского срока. Теперь в России добавляется пять новых проектов к 41 уже имеющемуся. Плюс проекты, реализуемые субъектами Федерации. При этом в Послании было объявлено о выделении очень больших денег регионам для реализации всех намеченных целей. Такое вот движение в сторону федерализма.

Интересно, что в Послании, особенно в части, посвященной нацпроектам, государственным и иным программам, часто звучал 6-летний горизонт планирования. Путин даже бюджет предложил верстать не на три года, как сейчас, а на шесть лет, и везде ставил горизонтом 2030 год. Можно в этом усмотреть возврат к практикам государственного планирования, принятым в советскую эпоху, но в формате не пятилеток, а шестилеток.

Главный акцент Послания – системная социальная поддержка граждан, масштабная социальная программа, масштабные меры молодежной политики. Иными словами, люди – наше главное богатство и наш главный дефицит. На первый план выступили улучшение демографии, актуализация системы образования, укрепление технологического суверенитета и инженерной школы, рост роли искусственного интеллекта и многие другие вопросы.

Нет сомнений, что предложенные меры будут услышаны и поддержаны гражданами, которые задумываются о личном будущем, будущем страны и своих семей. Что касается Татарстана, то республика всегда была на высоте при реализации национальных проектов и госпрограмм. Поэтому нет никаких сомнений – все цели и задачи, поставленные Посланием, будут выполнены на все сто процентов.

Спортивные и киберспортивные состязания привлекли не только тысячи участников и миллионы болельщиков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Игры будущего» в Казани: предварительные итоги

Эти грандиозные и инновационные соревнования закончатся только завтра, но уже можно подвести их предварительные итоги. Спортивные и киберспортивные состязания привлекли не только тысячи участников и миллионы болельщиков, в Казань прибыли также руководители и послы нескольких государств. Всего в «Играх будущего» участвуют представители 107 стран, в том числе западных. И один из главных политических итогов этого события состоит в том, что попытка бойкотирования российского спорта оказывается бессмысленной затеей.

Уже сегодня фиксируется, что просмотры репортажей с Игр на онлайн-площадках на разных платформах перевалили отметку в миллиард, и эта цифра растет. Интерес к соревнованиям во всем мире огромный. В самой Казани они также вызвали небывалый ажиотаж – билеты были сметены почти мгновенно, а перекупщики продают их с тройной наценкой. Свободных зрительских мест нет, а МВЦ «Казань Экспо», где проходят не только соревнования, но и сопутствующие активности, стал буквально местом паломничества татарстанцев.

Казанские «Игры будущего» выступят настоящим катализатором взрывного роста интереса во всем мире к этим новым спортивным дисциплинам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За неделю к желающим провести «Игры будущего» у себя (напомним, ранее об этом заявили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев) присоединились новые кандидаты. В итоге уже восемь стран изъявили намерение побороться за это право, так что следующих хозяев крупнейшего фиджитал-события определит согласованное коллективное решение.

Еще один итог – уже в 63 странах мира занимаются движением фиджитал и проводят соответствующие соревнования, создана Международная федерация фиджитал-спорта. Нет сомнений в том, что казанские «Игры будущего» выступят настоящим катализатором взрывного роста интереса во всем мире к этим новым спортивным дисциплинам.

Эммануэль Макрон заявил, что по инициативе Парижа прошла встреча, на которой представители двух десятков западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0 fr

«Говоря о планах НАТО, не могу, друзья, без мата»: Макрон анонсировал ввод войск НАТО на Украину

Скандал недели – заявления некоторых политиков из стран блока НАТО о возможности введения войск их стран на Украину. Последняя стремительно теряет инициативу в ходе военного конфликта с Россией. Это происходит на фоне ослабления финансовой подпитки со стороны США и проблем Киева с мобилизацией граждан в ряды ВСУ.

Но совсем не отвечать на провалы Киева на полях СВО Запад не может. Так, в Польше начинаются масштабные военные учения НАТО Dragon-24. В них примут участие около 20 тысяч солдат и офицеров из 10 стран НАТО. По родам войск это будут мотострелки, бронетанковые войска и части специального назначения. Все это командование альянса приправило 3,5 тысячами единиц техники.

Казалось бы, это не первые учения НАТО вблизи российских границ. Но они проходят на фоне интересного заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По его словам, некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить свои войска на Украину на основе двусторонних договоренностей. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что по инициативе Парижа прошла встреча, на которой представители двух десятков западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ и где поднималась тема отправки сухопутных войск на территорию Украины. Макрон утверждал, что участники не пришли к консенсусу, но такого сценария в будущем исключать нельзя. Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что ряд стран такую возможность – отправки своих войск – рассматривают.

Такое демонстративное бряцание оружием со стороны некоторых политиков из стран НАТО удивляет – настолько вразрез оно идет с мнением граждан, населяющих эти страны. Да, давно уже стало секретом Полишинеля, что регулярные войска НАТО воюют в зоне СВО под видом разнообразных наемников и частных военных компаний. Но одно дело наемники и совершенно иное – регулярные армейские соединения. Потому что в последнем случае резко возрастает вероятность ответного удара не только по «введенным на Украину войскам НАТО», но и по самим странам блока.

На полях СВО пачками уничтожается хваленое суперсовременное западное вооружение и массово гибнут иностранные наемники Фото: t.me/uniannet

Пока что мы видим, как на полях СВО пачками уничтожается хваленое суперсовременное западное вооружение и массово гибнут иностранные наемники. Эту картину видят и жители западных стран, они реально напуганы перспективой дальнейшего втягивания их стран в вооруженное противостояние с Российской армией, обретшей гигантский опыт современных военных сражений и умеющей побеждать в таких противостояниях.

И европейские политики тут же стали отказываться от планов ввода войск НАТО на Украину. Так, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил в эфире радиостанции France Inter, передает ТАСС: «Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска для ведения боевых действий». Примерно такими же заявлениями разродились почти все лидеры ведущих стран НАТО в Европе. Представители большинства стран-участниц блока заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

Все эти глупые попытки «поиграть в агрессию» со стороны некоторых западных политиков означают только крайне высокую степень их нервозности. Запад реально не видит никаких положительных перспектив в дальнейшем развитии событий на полях СВО. Это отсутствие перспектив и непонимание ситуации ведет к самой примитивной панике. А паника – мать неадекватности, что и наблюдается в истеричных заявлениях западных политиков вроде Макрона.

Минтимер Шарипович все так же глубоко погружен в жизнь республики, все так же владеет фактами, цифрами и все так же остро осмысляет их Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Основа развития – согласие между народами»: Минтимер Шаймиев дал большое интервью

Еще одно важное событие недели в жизни Татарстана – Минтимер Шаймиев дал большое интервью гендиректору ТРК «Татарстан – Новый век» Ильшату Аминову. Патриарх республики, ее первый президент в последнее время нечасто беседует с журналистами в обстоятельном формате из-за загруженности работой по сохранению культурно-исторического наследия Татарстана. Поэтому такое большое и насыщенное интервью, безусловно, большое событие и богатая пища для размышлений.

По этой беседе отчетливо видно, что Минтимер Шарипович все так же глубоко погружен в жизнь республики, все так же владеет фактами, цифрами и все так же остро осмысляет их. В начале интервью он говорит об экономических достижениях республики, о том, что Татарстан является лидером среди регионов по целому ряду показателей. При этом он отдает должное поддержке республики федеральным центром и лично Владимиром Путиным. Тема совместной и плодотворной работы с Президентом России продолжается в интервью и далее – Шаймиев вспоминает непростую судьбу КАМАЗа и огромную поддержку Путина в судьбоносных для автогиганта решениях.

Разумеется, большой блок разговора отведен созидательной работе Минтимера Шаймиева в деле сохранения и возрождения культурно-исторического наследия Татарстана. И здесь первый президент Татарстана снова вспоминает о поддержке Владимиром Путиным проектов возрождения Болгара и Свияжска. Кстати, Владимир Владимирович в 2012 году сам посетил и Болгар, и Свияжск, ознакомился с историческими памятниками, заодно и проверил ход восстановительных работ и дал свою оценку. Он, как подчеркнул Шаймиев, сказал: «Приятно видеть результат».

Много говорилось и о том, как плодотворно Татарстан сотрудничает с Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и Министерством иностранных дел РФ. Благодаря этому сотрудничеству наша республика является лидером в стране по количеству объектов ЮНЕСКО. При этом работа по включению наших достопримечательностей в список объектов ЮНЕСКО имеет, помимо культурного признания, еще и практический смысл – это развитие международного и отечественного туризма для республики.

«Цифры, скажу я вам, поражают всех. Например, в прошлом году [казанский] Кремль посетили более 4,5 млн человек. Если в 2010 году древний Болгар посетили 50 тысяч человек, то в 2023 году количество посещений выросло до 735 тысяч. В прошлом году поток туристов в музеи и храмы острова-града Свияжск составил 1 млн 740 тыс. посещений», – с гордостью отмечает плоды своей работы Минтимер Шарипович.

Еще одна большая тема интервью, как и деятельности Минтимера Шаймиева в последнее время, – работа полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар», созданных в 2020-22 годах по инициативе Шаймиева. В республике уже построены и действуют шесть таких комплексов. Модель полилингвального образования особенно актуальна для Татарстана, где проживает более 170 национальностей.

В конце интервью Минтимер Шаймиев обратился ко всем с простыми, но в то же время важными и пронзительными словами:

«Для того чтобы не допускать межнациональных конфликтов и не поддаваться чуждым влияниям, надо жить как у нас, в Татарстане. То есть основой своего развития осознанно выбрать взаимоуважение и согласие между народами. И быть очень внимательным к интересам и чаяниям народов, живущих рядом. Не упускать, не замалчивать, а выслушивать и решать проблемы, касающиеся сохранения родных языков, традиций и культуры. Непрерывно вести межнациональный и межкультурный диалог. Браться за такие дела, которые объединяют», – так напутствовал всех нас первый президент Татарстана.

В целом это интервью раскрывает разностороннюю и результативную деятельность Минтимера Шаймиева и многое говорит о его чувстве благодарности Владимиру Путину за поддержку инициатив Татарстана. И Путин отвечает ему такой же благодарностью за самое деятельное участие в строительстве современной России. И пусть Всевышний ниспошлет еще много лет и еще больше жизненных сил Минтимеру Шаймиеву для дальнейшего созидания во благо Татарстана!

Ильсур Метшин характеризовал аномальные осадки этой зимы как снежный апокалипсис Фото: rais.tatarstan.ru

Отчет Казани за прошлый год: снег, транспорт и ЖКХ

В первые месяцы года в Татарстане идет череда отчетов не только министерств и ведомств, но и муниципалитетов. На прошедшей неделе самым интересным событием в этом плане стал отчет главного муниципалитета Татарстана – города Казани.

На итоговой сессии Казанской городской Думы отчитались о весьма положительных экономических показателях за 2023 год. В прошлом году во все уровни бюджета Казань перечислила 279 млрд рублей налоговых доходов. Рост этого показателя в сравнении с 2022-м составил 9%. В федеральный бюджет перечислено 46% (137 млрд рублей), в бюджет Татарстана – 47,4% (141 млрд рублей) и 6,6% (19 млрд) – в городской бюджет. По итогам 2023 года объем инвестиций в Казани составил почти 335 млрд рублей, что на 46,5 млрд больше, чем в 2022-м. Индекс промышленного производства в минувшем году зарегистрирован на уровне 102,1%. Объем валового территориального продукта по итогам года ожидается на уровне 1,3 трлн рублей. Численность безработных в 2023 году уменьшилась почти на 1,5 тыс. человек, а ее уровень – с 0,49% до 0,27%.

Но без проблем жизнь огромного мегаполиса не обходится. На сессии говорили о трудностях по уборке снега, проблемах в работе общественного транспорта, изношенности городских инженерных сетей и жалобах горожан на работу ЖКХ.

На сессии говорили о трудностях по уборке снега, проблемах в работе общественного транспорта, изношенности городских инженерных сетей и жалобах горожан на работу ЖКХ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин характеризовал аномальные осадки этой зимы как снежный апокалипсис. Что близко к истине – таких снегопадов не было несколько десятилетий. Тем не менее в Казани были предприняты все возможные усилия по уборке аномального количества снега, задействованы все силы. С 17 января по 2 февраля в городе действовал план «Буран», дороги убирались в усиленном режиме: в среднем в сутки на них выходили 1075 единиц техники и 766 дорожных рабочих.

Также Метшин предложил ряд решений по работе общественного транспорта. Здесь и бескондукторная система оплаты, и привлечение в отрасль новых высококвалифицированных специалистов, и обновление транспортного парка.

На сессии затронули тему хаотичной застройки на границах с Казанью. Метшин заметил, что, переезжая в Куюки или Салмачи, люди думают, что живут в Казани. «А Куюки и Салмачи — это градостроительная ошибка, которая была допущена в 90-х годах», — прокомментировал градоначальник.

«Не может Казань развиваться отдельно, а близлежащие районы отдельно. Это была наша большая ошибка», — подтвердил Рустам Минниханов.

По его мнению, важно комплексно готовить транспортную инфраструктуру, социальную сферу, создавать точки притяжения и рабочие места в тех микрорайонах, где идет строительство жилья. Ошибки будут исправлять Институт пространственного планирования республики и Институт развития Казани.

Раис РТ обратил внимание на данные, касающиеся работы ЖКХ. Количество обращений казанцев по вопросам ЖКХ в соцсетях увеличилось в 1,7 раза, в «Народном контроле» – на 17%. Треть жалоб – это вопросы, связанные с авариями на инженерных сетях, 76% касаются водоотведения и водоснабжения. Согласно статистике Министерства строительства и ЖКХ, каждый день в городе происходит в среднем семь аварий.

Раис РТ обратил внимание на данные, касающиеся работы ЖКХ Фото: rais.tatarstan.ru

Как видим, много жалоб на аварийность инженерных сетей. Ильсур Метшин отметил, что проблема эта не городского, а всероссийского масштаба. В частности, в Казани большинство инженерных сетей были построены в 30-70-х годах прошлого века, в некоторых местах до сих пор встречаются трубопроводы из дерева и керамики. Он обратился к Раису РТ с просьбой объявить следующий год Годом модернизации инфраструктуры, а в этом году – поддержать в части разработки проектов для включения в федеральные программы.

Раис РТ заявил, что необходимо правильно реализовывать инвестиционный ресурс «Водоканала», а также изыскивать возможности федеральной программы модернизации.

Андрей Егоров: «На 2025−2027 годы направлена заявка на 4 млрд рублей с учетом софинансирования из средств бюджета, ждем ее подтверждения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На 2025−2027 годы направлена заявка на 4 миллиарда рублей с учетом софинансирования из средств бюджета, ждем ее подтверждения», — отметил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

К сожалению, речь пока идет о небольших цифрах – ну что такое 4 млрд рублей на несколько лет модернизации инженерных сетей города? Необходимая сумма для поддержания сетей в нормативном состоянии — более 10 миллиардов рублей ежегодно. Где взять деньги? Поднять тарифы для населения? Они и так высокие. Поэтому необходимо решать эту проблему с использованием ресурсов со стороны федерального центра. Как уже говорилось, это проблема не только региональная, это проблема общефедеральная. И здесь поиск решений для финансирования должен быть обоюдным – как со стороны регионов, так и со стороны федерального правительства.