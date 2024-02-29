Минтимер Шаймиев: «Основа развития – согласие между народами»

Минтимер Шаймиев: «Достижения республики стали возможны благодаря поддержке федерального центра и лично Владимира Владимировича Путина»

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Татарстан в лидерах по ряду показателей

Уважаемый Минтимер Шарипович! Как Вы оцениваете социально-экономическое развитие республики в условиях беспрецедентных санкций против Российской Федерации и ее регионов?

– Я бы сказал, что российская экономика не только адаптируется к санкциям, но и показывает рост, широко используя механизмы импортозамещения, находя новых партнеров. Есть успехи и у Татарстана. Например, инвестиции в основной капитал в 2023 году впервые превысили 1 триллион рублей, рост – на 11%. Как известно, именно инвестиции определяют рост экономики.

Объем валового регионального продукта преодолел планку в 4 триллиона рублей (рост на 3,6 %). А это значит, что республика может вкладывать еще больше средств в свое социально-экономическое развитие – строительство дорог, школ, поликлиник, детских садов и других социальных объектов.

Если взять дорожное строительство, то в прошлом году выполнено работ почти на 244 миллиарда рублей. В конце прошлого года мы всей страной отметили масштабное событие: открыли скоростную автомобильную дорогу М12 с мостом через Волгу. Несомненно, и республика, и Российская Федерация в целом получат существенный импульс для развития, тем более имеются планы продолжить эту дорогу далее на Восток.

Третий год подряд строители вводят рекордные объемы жилья – более 3 миллионов кв. метров в год.

Татарстан является лидером среди регионов по целому ряду показателей. Мы в десятке лучших регионов по валовому региональному продукту; промышленному производству; инвестициям в основной капитал, строительству, сельскому хозяйству и ряду других параметров.

Республика, располагая всего двумя процентами сельхозугодий страны, в полном объеме обеспечивает себя основными видами продовольствия собственного производства. Татарстан занимает первое место в Российской Федерации по производству молока.

Достижения республики стали возможны благодаря поддержке федерального центра и лично Владимира Владимировича Путина в реализации масштабных национальных и инфраструктурных проектов.

«21 марта 2000 года Путин приехал в Татарстан еще в ранге исполняющего обязанности Президента страны… Было ясно, что он крайне заинтересован в успешном развитии КАМАЗа» Фото: kremlin.ru

Вложил душу в развитие автогиганта

Минтимер Шарипович, совсем недавно на встрече Президента России с главами муниципальных образований субъектов Федерации, Владимир Владимирович, при разговоре с мэром Набережных Челнов, отметил, что Набережные Челны — город действительно особый, и КАМАЗ – предприятие особое. Он сказал: «Я знаю, что первый президент Минтимер Шарипович Шаймиев очень много сделал, немало времени мы с ним уделили спасению КАМАЗа». Расскажите, пожалуйста, как это было?

– 21 марта 2000 года Владимир Владимирович Путин приехал в Татарстан еще в ранге исполняющего обязанности Президента страны. В этот же день он ознакомился в Казани с ходом реализации Программы ликвидации ветхого жилья, посетил микрорайон «Азино», затем принял участие в заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 1000-летия Казани. Мы ему также показали наш самолет Ту-214, вертолеты «Аксай» и «Ансат».

На следующий день мы с ним вылетели в Набережные Челны, на КАМАЗе провели Всероссийское совещание машиностроителей, в котором приняли участие около двухсот самых опытных руководителей отрасли. Директора заводов грамотно ставили вопросы. Я тогда был приятно удивлен тому, как хорошо Владимир Владимирович разбирается в проблемах отрасли. В его ответах проявилось четкое понимание ситуации, он сумел уловить и выделить ключевые моменты. Было ясно, что он крайне заинтересован в успешном развитии КАМАЗа. После выборов в марте 2000 года, одним из первых шагов Президента Путина, как главы государства, было личное участие в восстановлении многомиллионной кредитной линии с Правительством Японии для производства двигателей на КАМАЗе.

«В 2019 году Путин приехал поздравить камазовцев с юбилеем автогиганта» Фото: kremlin.ru

В сентябре 2000 года российская делегация во главе с Путиным поехала в Японию. В составе делегации был и я, по просьбе Владимира Владимировича. Вопрос по КАМАЗу был включен в повестку его переговоров с премьер-министром Японии. Он лично договорился о возобновлении кредитной линии на поставку производственного оборудования на 200 миллионов долларов. Это стало спасением для нашего мирового гиганта по выпуску современных грузовых машин. Вскоре это позволило КАМАЗу выйти на новый уровень производства двигателей для грузовых автомобилей, соответствующих европейскому стандарту Евро-2, началась работа и над освоением производства двигателей Евро-4.

С тех пор судьбоносные решения по КАМАЗУ всегда принимаются при участии Владимира Владимировича Путина. Он много раз приезжал в Набережные Челны, посещал КАМАЗ.

Относительно недавно, в 2019 году он приехал поздравить камазовцев с юбилеем автогиганта. На митинге честь 50-летия КАМАЗа, он сказал: «Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу». А я бы сказал, что Владимир Владимирович и сам вложил душу в восстановление и развитие автогиганта. Благодаря усилиям руководства страны и республики, производственные мощности КАМАЗА сейчас составляют более 70 тысяч автомобилей в год. Как говорил Владимир Владимирович, КАМАЗ стал международным брендом, в том числе, благодаря и команде «КАМАЗ-мастер», которая побеждает на престижных международных соревнованиях. Сегодня в условиях специальной военной операции КАМАЗ выполняет все задачи по обеспечению наших вооруженных сил боевой техникой.

«История возрождения Болгара и Свияжска очень интересна, и, насколько мне известно, аналогов по стране пока не видно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Возрождение Болгара и Свияжска стало всенародным делом

Начиная с 2010 года Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, который вы возглавляете, реализовал уникальные проекты по сохранению исторических памятников федерального значения. К примеру, было успешно завершено возрождение древнего города Болгар и острова-града Свияжск. Как удалось организовать и координировать столь масштабный и значимый проект?

– История возрождения Болгара и Свияжска очень интересна и, насколько мне известно, аналогов по стране пока не видно. В 2010 году, после ухода с поста Президента Татарстана, я решил заняться возрождением двух древних городов – Болгара (Х—XIV века) и Свияжска (XVI век). Мечтал об этом давно и долго обдумывал, как это можно сделать.

Первым делом я попросил о встрече Владимира Владимировича Путина, в то время – Премьер-министра страны. Встреча была назначена на вечер 30 декабря 2009 года в Белом доме. Я, как всегда, прибыл пораньше и застал там всех членов Правительства, которые собрались к традиционному новогоднему поздравлению Председателя Правительства. Пользуясь этим удачным стечением обстоятельств, мне удалось переговорить о проекте с глазу на глаз с министром финансов Алексеем Кудриным и министром культуры Александром Авдеевым. Сказал, что планирую сначала получить согласие Председателя Правительства на его реализацию. Они оба одобрили инициативу и обещали оказать содействие реализации проекта.

Во время встречи с Владимиром Владимировичем я изложил ему суть проекта, которым намерен заниматься в дальнейшем, после ухода с поста Президента республики. Спросил его вначале: «Вам нравится Казанский Кремль?» Путин не раз там бывал; мечеть и собор рядом, конечно, всем нравятся. Тогда я добавил, что было бы неплохо вынести этот образ межконфессионального согласия в Татарстане на просторы великой реки Волги — на древние города Болгар и Свияжск.

«Владимир Владимирович в 2012 году сам посетил и Болгар, и Свияжск. И дал свою оценку нашим действиям. Он сказал: «Приятно видеть результат» Фото: kremlin.ru

«Судьба распорядилась так, что на берегах одной реки находятся два бесценных исторических памятника: Болгар и Свияжск. Мало где встречается такое удачное сочетание на перепутье туристических маршрутов. Они всегда были объектами федерального значения, но для их поддержки выделяется по 15—20 миллионов рублей в год, этого не хватает даже на то, чтобы приостановить их постепенное разрушение», – рассказал я ему.

Я представил конкретные предложения и готовые расчеты. И высказал предложение сделать это на паритетной основе: 50% финансирования из бюджета республики, 50% — из федерального бюджета и еще поступления от благотворителей. Владимир Владимирович согласился и тут же поручил соответствующим министерствам проработать данное предложение. В результате переговоров с соответствующими министерствами и ведомствами РФ договорились о паритетном софинансировании проекта из бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Татарстан.

Хочу подчеркнуть, что эта договоренность беспрекословно выполнялась все годы, до завершения проекта. Кстати, Владимир Владимирович в 2012 году сам посетил и Болгар, и Свияжск, ознакомился с историческими памятниками, заодно и проверил ход восстановительных работ. И дал свою оценку нашим действиям. Он сказал: «Приятно видеть результат».

«То, что мы возродили древний город Болгар, сыграло основополагающую роль в принятии решения о праздновании в 2022 году на государственном уровне 1100-летия принятия Ислама» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Таким образом, успех такого масштабного проекта обеспечили одобрение и поддержка руководства страны, Президента России Владимира Владимировича Путина и Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, поддержка всего многонационального народа республики, общественности, представителей бизнес-структур и сотен тысяч благотворителей по всей стране и за её пределами. Это стало всенародным делом. Вот что главное. Всегда легче работать и созидать, когда такое дело попадает в точку и вызывает общее одобрение. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить всех, кто помогал и помогает нам от души – для души!

То, что мы всенародно взялись и возродили древний город Болгар, сыграло основополагающую роль в принятии решения о праздновании в 2022 году на государственном уровне 1100-летия принятия ислама волжскими булгарами. Как известно, это мудрое решение было принято руководством страны, Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Это был верный шаг в многоконфессиональной стране. Понятно, что такой праздник возможен только в стране, где есть стабильность, где разные религии, уважая друг друга, мирно сосуществуют и взаимодействуют во благо нашего многонационального народа. Безусловно, нам надо гордиться тем, что нам всем удалось достичь той высоты межконфессиональных отношений, когда 1100-летие принятия ислама празднуется всей страной.

«Фонд «Возрождение» вел активную работу по продвижению Болгара и Свияжска в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Включение в список ЮНЕСКО – показатель уровня культуры

Минтимер Шарипович, в последние годы Республика Татарстан весьма плодотворно сотрудничает с Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министерством иностранных дел РФ. Это направление деятельности связано с вашим именем, так как вы являетесь членом этой комиссии и Послом Доброй воли ЮНЕСКО. Вы довольны результатами работы в этой сфере?

– Сотрудничество Татарстана с ЮНЕСКО началось еще в 90-е годы прошлого века, в результате – в 2000 году Казанский Кремль был внесен в список Всемирного наследия. Безусловно, создание Республиканского Фонда «Возрождение» и начало проекта по Болгару и Свияжску дали новый импульс работе в этом направлении, поскольку с первых дней своей деятельности Фонд вел активную работу по продвижению Болгара и Свияжска в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Надо отметить, что Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, руководство Министерства иностранных дел России всегда поддерживали наши предложения, благодаря им мы наладили деловые связи с руководителями ЮНЕСКО, с экспертами его консультативных организаций, как ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест), ИККРОМ (Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей). Мы твердо следовали основному принципу: все, что делается, должно опираться на научные исследования и выполняться в соответствии с требованиями ЮНЕСКО.

На мой взгляд, именно поэтому мы достигли поставленных целей. В 2014 году – Болгарский историко-археологический комплекс, в 2017 году Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск были внесены в Список ЮНЕСКО. А в прошлом году объектом Всемирного наследия стали Астрономические обсерватории Казанского федерального университета. Это уже четвертый объект Всемирного наследия на территории Татарстана. Теперь наша республика является лидером в стране по количеству объектов ЮНЕСКО. Короче говоря, результаты впечатляют и вдохновляют на дальнейшую работу.

«Не секрет, что большинство туристов стремится увидеть именно объекты Всемирного наследия» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Судя по статистике, количество туристов и паломников, посещающих наши достопримечательности и святые места, увеличивается с каждым днем. Как Вы думаете, повлияло ли наличие в республике объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на развитие туристической отрасли в Татарстане?

– Безусловно, сам факт включения в Список Всемирного наследия – это, конечно, грандиозный успех, который способствует росту посещаемости объекта. Не секрет, что большинство туристов стремится увидеть именно объекты Всемирного наследия. Поэтому включение в Список ЮНЕСКО существенно увеличило количество желающих посетить Казанский Кремль, Болгар и Свияжск.

Цифры, скажу я вам, поражают всех. Например, в прошлом году Кремль посетили более 4,5 млн человек. Если в 2010 году древний Болгар посетили 50 тысяч человек, то в 2023 году количество посещений выросло до 735 тысяч. В прошлом году поток туристов в музеи и храмы острова-града Свияжск составляет 1 млн 740 тысяч посещений.

Я должен сказать, что включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – это не про материальную выгоду. Все-таки прежде всего, это один важнейших показателей уровня культуры народа и цивилизованности общества. Речь идет скорее об ответственности общества и власти за обеспечение бережного отношения к объектам, признанным всемирной универсальной ценностью. Думаю, Татарстан и в этом направлении должен быть впереди.

«Адымнар» – это школы будущего, призванные воспитать наших детей конкурентоспособными» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы формируем модель образования, способную конкурировать в мире»

Минтимер Шарипович, одной из национальных целей развития страны, определенных главой нашего государства Владимиром Путиным является создание возможностей для самореализации и развития молодого поколения. Поэтому руководство республики уделяет особое внимание совершенствованию системы образования. В 2020-2022 годах по Вашей инициативе были созданы полилингвальные образовательные комплексы «Адымнар». Какова их особенность?

– «Адымнар» – это школы будущего, призванные воспитать наших детей конкурентоспособными. Это пример создания условий для раннего выявления и дальнейшего развития творческого потенциала каждого ребенка. В «Адымнар» каждый ребенок может выбрать занятие по душе.

В республике уже построены и действуют 6 полилингвальных общеобразовательных комплексов. Всех их объединяет название — «Адымнар (шаги) — путь к знаниям и согласию». Воспитание здесь осуществляется в соответствии с принципами ЮНЕСКО: «учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться жить и учиться жить вместе». Это особенно актуально для Татарстана, где проживает более 170 национальностей.

В настоящее время мы формируем модель полилингвального образования, способную конкурировать на международном уровне и активно работать в многонациональной, поликультурной среде. Именно через воспитанников таких школ республика сможет укрепить свои позиции в глобальном мире. Сам факт реализации таких проектов говорит о качественно возросших возможностях республики и обретении духовности нашим обществом.

«Республика входит в тройку лидеров по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Республиканская система образования является одной из передовых в России. С 2018 года в Татарстане построено 212 объектов: это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Капитальный ремонт проведен на 2,4 тыс. объектах.

Системная поддержка талантливых детей дает свои плоды: республика входит в тройку лидеров по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Должен сказать, что, последовательно реализуя национальные проекты в сфере образования, руководство страны создает будущее страны. Как говорил Владимир Владимирович Путин: «Именно в школе закладываются все наши победы. Это абсолютно очевидная вещь, это фундамент, на котором строится всё наше общество, вся страна, всё государство».

«Наш подход одновременного воссоздания мусульманских и православных святынь проверен временем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужно браться за дела, которые объединяют народы»

Уважаемый Минтимер Шарипович, с тех пор как началась специальная военная операция, которую ведет наша страна, мы много раз убедились в том, что единство наших народов – это та главная, могущественная сила, которая приведет нас к победе. Но так называемый коллективный Запад все время пытается разобщить наше общество, в первую очередь путем разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды. На Ваш взгляд: какие шаги необходимо предпринимать, чтобы избежать таких конфликтов?

– Для того, чтобы не допускать межнациональных конфликтов и не поддаваться чуждым влияниям – надо жить как у нас в Татарстане, то есть основой своего развития осознанно выбрать взаимоуважение и согласие между народами. И быть очень внимательным к интересам и чаяниям народов, живущих рядом. Не упускать, не замалчивать, а выслушать и решать проблемы, касающиеся сохранения родных языков, традиций и культуры. Непрерывно вести межнациональный и межкультурный диалог. Браться за такие дела, которые объединяют.

К примеру, наш подход одновременного воссоздания мусульманских и православных святынь проверен временем. Мы давно убедились, что это верное направление, главное – людям по душе. Одним указом Главы республики было принято решение о строительстве в Кремле мечети «Кул Шариф» и реставрации Благовещенского собора, затем – о возрождении Болгара и Свияжска, в последующем – о создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божией матери. Реализация данных проектов весьма положительно сказалась на укреплении межрелигиозного и межнационального согласия в нашей республике. Они сплотили нас, никто не разделился по религиозному признаку, наоборот, мы пришли к «соработничеству», то есть все сделали вместе.

«Да, мы разные, но у нас много общего. И Родина у нас одна – Российская Федерация со своим уникальным путем развития» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К слову, когда инициативой создания Болгарской исламской академии выступили крупнейшие централизованные мусульманские религиозные организации страны, их поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Именно он определил Болгар местом создания первой в России исламской академии. Он тогда отметил: «Важно, чтобы мусульманская молодежь воспитывалась на традиционных исламских ценностях, чтобы пресекались попытки навязать чуждые нам мировоззренческие установки, которые не имеют ничего общего с подлинным исламом». Это еще один пример того, как нужно действовать в многонациональной стране.

Да, мы разные, но у нас много общего. И Родина у нас одна – Российская Федерация со своим уникальным путем развития, основанном на наших традиционных ценностях, патриотизме, взаимовыручке и взаимоуважении, любви и семье, что присуще каждой национальности, живущей в России. Внешние силы пытаются лишить нас всего этого, навязав чуждые нашему обществу взгляды. Ответить на эти действия мы можем только единством мыслей, слов и действий. Участие в президентских выборах, которые состоятся 17 марта этого года – это верный путь к укреплению нашего единства.

Видео: телеканал ТНВ

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»