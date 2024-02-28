Минниханов: «Не могут Казань и близлежащие районы развиваться отдельно. Это была ошибка»

Ильсур Метшин: «25 лет работая мэром, из них 19 лет в Казани, никто не ждал этого стихийного бедствия

Фото: rais.tatarstan.ru

Метшин: «Мне лично как мэру стыдно, что мы не предусмотрели такой объем снега»

В январе 2024-го на столицу Татарстана обрушился мощный циклон «Эфталия», и всего за пять дней, с 17 по 22 января, выпало 49 мм осадков, а это 106% от месячной нормы. С 17 января по 2 февраля в городе действовал план «Буран», дороги убирались в усиленном режиме: в среднем в сутки выходило 1075 единиц техники и 766 дорожных рабочих. В итоге вывезли 628,9 тыс. тонн снега, для обработки дорог потратили 12,5 тыс. тонн противогололедных материалов.

Мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой сессии Казгордумы прокомментировал аномальные осадки, которые обрушились на столицу республики этой зимой. Градоначальник отметил, что власти не были готовы к такому снежному апокалипсису: недостаточно быстрые темпы уборки доставили «огромные неудобства» горожанам.

С 17 января по 2 февраля в городе действовал план «Буран», дороги убирались в усиленном режиме Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Двадцать пять лет работая мэром, из них 19 лет в Казани, никто не ждал этого стихийного бедствия. Спасибо, Рустам Нургалиевич, вы дважды поддержали программу „Буран“. Но всем нам перед жителями, безусловно, и мне лично как мэру стыдно за то, что мы не могли предусмотреть такой объем снега и доставили огромные неудобства всем жителям. Потому что, еще раз говорю, это было стихийное бедствие. Станем стараться работать лучше», — сказал Метшин.

Комментируя ситуацию, Раис РТ Рустам Минниханов поручил навести порядок с управляющими компаниями Казани. Он подчеркнул, что этой зимой поступило большое количество жалоб от горожан, 33% касалось вопросов ЖКХ.

«Все вопросы были связаны с содержанием многоквартирных домов и управлением жилым фондом. Не везде управляющие компании работают так, как положено. Вы об этом сегодня тоже сказали, тем более зима в этом году показала, кто есть кто. Поэтому жилищная инспекция и городские службы должны обратить внимание на уровень и качество работы управляющих компаний», — обратился руководитель республики к Метшину.

Рустам Минниханов поручил навести порядок с управляющими компаниями Казани Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов: «Для решения транспортной проблемы важна достойная зарплата»

Проблемным вопросом для Казани остается состояние общественного транспорта. Метшин предложил ряд решений по «больной теме». Он напомнил, что в Казани за пять лет из 14 перевозчиков шесть разорились. Дефицит водителей на сегодня составляет 920 человек, кондукторов — 820 человек.

В 2023 году на линии по утрам выходило только 70% автобусов от положенного. График соблюдался только на 54%.

«Есть просто вопиющие случаи — например, маршрут на Сухую Реку сегодня обслуживает всего 2 автобуса вместо 18. Выигравший этот тендер перевозчик просто лишился ресурсов, и у него нет возможностей», — рассказал градоначальник.

В 2023 году на линии по утрам выходило только 70% автобусов от положенного. График соблюдался только на 54% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В качестве одного из путей решения он назвал бескондукторную систему оплаты. Однако есть и еще одна проблема – укомплектованность штата водителей автобусов на сегодняшний день составляет 58%, что приводит к срыву выхода автобусов на линию и тяжелым условиям труда. Чтобы решить проблему транспортного обслуживания Казани, необходимо привлекать в эту отрасль высококвалифицированных специалистов и платить им достойную зарплату, заметил на это Рустам Минниханов.

«Здесь и Министерство транспорта, и мы должны подключиться. С федеральной части идет серьезная поддержка. 416 автобусов мы еще должны получить. Из них 253 – для автопарка Казани. Однако кроме подвижного состава надо очень внимательно посмотреть, как идет закрепление кадров, есть ли у нас водительский состав. Если этого нет, то остальные вопросы не будут решаться и обеспечить качественное транспортное обслуживание будет сложно», – заключил Раис Татарстана.

«Казань заметно улучшила свои позиции в рейтинге городов-миллионников по уровню средней зарплаты. По итогам 9 месяцев у нас 4-е место» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

48 тыс. казанцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума

Обсудили на сессии Казгордумы и заработные платы в целом по городу. По словам Ильсура Метшина, средняя зарплата по крупным и средним предприятиям Казани за 11 месяцев прошлого года увеличилась на 18,5% и превысила 74 тыс. рублей.

«Казань заметно улучшила свои позиции в рейтинге городов-миллионников по уровню средней зарплаты. По итогам 9 месяцев у нас 4-е место. А если пересчитать ее без учета районных, так сказать, северных коэффициентов, то среди городов-миллионников мы занимаем 1-ю строчку», — отметил мэр Казани.

Однако Раис республики высказал обеспокоенность тем, что в столице Татарстана 48 тыс. горожан имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. 162 предприятия платят сотрудникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«За III квартал 162 предприятия города выплачивали зарплату ниже МРОТ. Что это такое? Вы знаете, сколько это? К этим вопросам, Ильсур Раисович, надо подключить и мэрию. Потому что это качество жизни, это достаток людей», — обратился он к Метшину.

Также Раис Татарстана обратил внимание, что средняя цифра заработной платы по Татарстану составляет 60 тысяч рублей, а по Казани — 74 тысячи. Он предположил, что в некоторых организациях есть «конвертные» платы, и поручил разобраться с этим.

Количество обращений казанцев по вопросам ЖКХ в соцсетях увеличилось в 1,7 раза, в «Народном контроле» – на 17%. Треть жалоб – это вопросы, связанные с авариями на инженерных сетях Фото: © Владимр Васильев / «Татар-информ»

Минниханов о проблемах ЖКХ в Казани: «9 млрд – неплохие деньги, но этого явно недостаточно»

Количество обращений казанцев по вопросам ЖКХ в соцсетях увеличилось в 1,7 раза, в «Народном контроле» – на 17%. Треть жалоб – это вопросы, связанные с авариями на инженерных сетях, 76% касаются водоотведения и водоснабжения. Согласно статистике Министерства строительства и ЖКХ, в среднем в день в городе происходит 7 аварий, обратил внимание Раис РТ.

Он напомнил, что у «Водоканала» есть инвестпрограмма до 2028 года на сумму 9,5 млрд рублей. Ее сформировали еще в 2021 году за счет новых тарифов.

«Утверждена дополнительная инвестпрограмма, но она проблему не решит. 9 млрд рублей – это неплохие деньги, но исходя из того объема, который перед нами стоит, этого явно недостаточно», – отметил Рустам Минниханов.

Раис РТ заявил, что необходимо правильно реализовывать инвестиционный ресурс «Водоканала», а также изыскать возможности федеральной программы модернизации.

В свою очередь Ильсур Метшин отметил, что проблема не просто городского, а всероссийского масштаба. В частности, в Казани большинство инженерных сетей были построены в 30-70-х годах прошлого века, в некоторых местах до сих пор встречаются трубопроводы из дерева и керамики. Он обратился к Раису РТ с просьбой сделать следующий год – годом модернизации инфраструктуры, а в этом году – поддержать в части разработки проектов для включения в федеральные программы.

Андрей Егоров: «На 2025−2027 годы направлена заявка на 4 миллиарда рублей с учетом софинансирования из средств бюджета, ждем ее подтверждения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для поддержания сетей Казани в нормативном состоянии необходимо поднять тарифы в 4,5 раза

В продолжении вопроса, директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров отметил, что для поддержания сетей Казани в нормативном состоянии необходимо более 10 млрд рублей ежегодно, однако в таком случае тарифы для жителей города придется поднять в 4,5 раза.

«Сегодня в рамках тарифа мы можем выполнять работы на сумму 2,6 миллиарда рублей в год. Необходимая же сумма для поддержания сетей в нормативном состоянии — более 10 млрд рублей ежегодно. Уровень тарифа при этом должен быть в 4,5 раза выше относительно действующего, который составляет на сегодняшний день 27 рублей за кубический метр воды, водоотведение — 33 рубля», — подчеркнул Егоров.

Он отметил, что жители города не готовы платить такую цену, а иных средств на данный момент нет, поэтому необходима бюджетная поддержка. На 2024 год в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры включена реконструкция 18 км сетей водоснабжения на 40 улицах, включая Даурскую, Габишева, Сафиуллина.

«На 2025−2027 годы направлена заявка на 4 млрд рублей с учетом софинансирования из средств бюджета, ждем ее подтверждения», — заключил Егоров.

Он также напомнил, что «Водоканал» обслуживает 2,6 тыс. км трубопроводов. Порядка 55% сетей были проложены в 1930-1970 годах прошлого века, 2 тыс. км имеют износ более 70%. Запас прочности на сегодняшний день исчерпан.

Ильсур Метшин: «Не может Казань развиваться отдельно, а близлежащие районы отдельно. Это была наша большая ошибка» Фото: rais.tatarstan.ru

Метшин: «Куюки и Салмачи — это градостроительная ошибка»

Во время заседания депутат Казгордумы Динара Халимдарова спросила у Ильсура Метшина, просчитаны ли риски, связанные со строительством новых жилых комплексов в Казани в новом генплане. Она отметила, что предпринят ряд шагов по прекращению дальнейшей хаотичной застройки на границах с Казанью. Метшин, отвечая на вопрос, заметил, что, переезжая в Куюки или Салмачи, люди думают, что живут в Казани.

«А Куюки и Салмачи — это градостроительная ошибка, которая была допущена в 90-х годах», — прокомментировал градоначальник.

По словам Метшина, когда Советский Союз распался, любой глава муниципального образования был рад каждому квадратному метру строительства. Он рассказал, что председатели колхозов разделили сотни гектаров земли, не устанавливая ни красные линии, ни участки под социальную инфраструктуру. За 25 лет поселки застроились, и их жители оказались против возведения тротуаров у своих заборов.

Сейчас эти градостроительные ошибки приходится исправлять вместе с Институтом пространственного планирования республики и Институтом развития Казани.

«Я согласен, что наша коллега (депутат Казгордумы Динара Халимдарова, — прим. Т-и) критиковала нас очень правильно по градостроительному планированию. Не может Казань развиваться отдельно, а близлежащие районы отдельно. Это была наша большая ошибка», — признал позже в своем выступлении Раис РТ Рустам Минниханов.

По его мнению, важно комплексно готовить транспортную инфраструктуру, социальную сферу, создавать точки притяжения и рабочие места в тех микрорайонах, где идет строительство жилья.

Раис Татарстана заметил, что в некоторых школах Казани средние результаты ЕГЭ оказались ниже, чем по Татарстану Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Минниханов поручил проанализировать ситуацию с низкими результатами ЕГЭ в Казани

Раис Татарстана в своем выступлении также заметил, что в некоторых школах Казани средние результаты ЕГЭ оказались ниже, чем по Татарстану. Он выразил обеспокоенность такими показателями и поручил провести соответствующие проверки.

«Казань всегда должна быть примером. Вы должны проанализировать ситуацию, профессиональный состав этих школ посмотреть. В Казани [есть] все условия!» — обратился он к Ильсуру Метшину.

В пример для всей республики по качеству образования Минниханов поставил казанские лицеи №131, им. Лобачевского и IT-лицей КФУ. Также руководитель республики подчеркнул необходимость создания в школах условий для изучения родных языков. Этим должны заниматься не только исполнительные органы власти, но и депутатский корпус.

«Я считаю, что знание языка никому еще в жизни не повредило», — заявил Раис Татарстана.

Рассказали на сессии Казгордумы и об основных показателях деятельности за 2023 год Фото: rais.tatarstan.ru

279 млрд рублей налоговых доходов и 335 млрд рублей инвестиций

Рассказали на сессии Казгордумы и об основных показателях деятельности за 2023 год. Так, в 2023 году Казани во все уровни бюджета перечислила 279 млрд рублей налоговых доходов. Рост этого показателя в сравнении с 2022-м составил 9%. В федеральный бюджет перечислено 46% (137 млрд рублей), Татарстана – 47,4% (141 млрд рублей) и 6,6% (19 млрд рублей) – в городской бюджет.

По итогам 2023 года объем нвестиций в Казани составил почти 335 млрд рублей, что на 46,5 млрд больше, чем в 2022-м. Индекс промышленного производства в минувшем году зарегистрировали на уровне 102,1%. Отгружено товаров и услуг на сумму 701,5 млрд рублей. Объем валового территориального продукта по итогам года ожидается на уровне 1,3 трлн рублей.

Кроме того, улучшилась и ситуация на рынке труда – численность безработных в 2023 году уменьшилась почти на 1,5 тыс. человек, а ее уровень – с 0,49% до 0,27%.

«Если когда-то мы думали, где найти работу для людей, обратившихся на биржу труда, то сегодня наоборот идет поиск кадров для разных отраслей экономики <…> Наша новая амбициозная задача – сделать Казань городом лучших работодателей», – отметил Метшин.