Сертификаты о наличии антител к Covid-19 будут действовать полгода

Сертификат, в котором отмечается, что в организме были выявлены антитела к коронавирусу, будет действовать шесть месяцев с момента получения результатов теста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

«Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее 3 календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг», — отметили в министерстве.

Уточняется, что тест можно провести в любой лаборатории, у которой есть лицензия. При этом повторный выпуск сертификата на основе результатов теста недоступен, отметили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал документ с рядом послаблений по коронавирусу. Сообщалось, что прошедшие лечение от Covid-19 в течение семи и более дней смогут не предоставлять результат ПЦР-теста для выписки. Ведомство исключило из перечня список мер, необходимых для защиты от инфекции, ношение перчаток. Кроме того, была отменена изоляция для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом.