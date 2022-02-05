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Ру Тат
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Здоровье
5 февраля 2022  15:24

В России отменили изоляцию для контактировавших с ковид-больными

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Роспотребнадзор отменил изоляцию для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Соответствующий пункт есть в опубликованном постановлении.

«<...> cлова „при проведении медицинского наблюдения за лицами в режиме домашней изоляции и в обсерваториях“ исключить», — сказано в документе.

Также пациенту с коронавирусом, чье лечение длится более семи дней, для выписки не нужен отрицательный ПЦР-тест.

Снятие ограничей для контактных людей ранее на встрече с членами общероссийской организации «Деловая Россия» анонсировал Президент РФ Владимир Путин.

#коронавирус
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