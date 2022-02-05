В России отменили изоляцию для контактировавших с ковид-больными

Роспотребнадзор отменил изоляцию для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Соответствующий пункт есть в опубликованном постановлении.

«<...> cлова „при проведении медицинского наблюдения за лицами в режиме домашней изоляции и в обсерваториях“ исключить», — сказано в документе.

Также пациенту с коронавирусом, чье лечение длится более семи дней, для выписки не нужен отрицательный ПЦР-тест.

Снятие ограничей для контактных людей ранее на встрече с членами общероссийской организации «Деловая Россия» анонсировал Президент РФ Владимир Путин.