Лечившимся от Covid более 7 дней не понадобится ПЦР-тест для выписки

Прошедшие лечение от коронавируса в течение семи и более дней смогут не предоставлять результат ПЦР-теста для выписки. Такое постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой появилось на официальном портале правовой информации.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на Covid-19, если время лечения составляет семь и более дней», — отмечается в тексте.

Постановление вступит в силу 6 февраля.

Уточняется, что если зараженный коронавирусом лечился менее недели, то для выписки ему необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.