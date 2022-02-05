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Ру Тат
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Здоровье
5 февраля 2022  17:04

Лечившимся от Covid более 7 дней не понадобится ПЦР-тест для выписки

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Прошедшие лечение от коронавируса в течение семи и более дней смогут не предоставлять результат ПЦР-теста для выписки. Такое постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой появилось на официальном портале правовой информации.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на Covid-19, если время лечения составляет семь и более дней», — отмечается в тексте.

Постановление вступит в силу 6 февраля.

Уточняется, что если зараженный коронавирусом лечился менее недели, то для выписки ему необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

#коронавирус #тестирование #выписка
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