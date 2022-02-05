Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из списка мер по борьбе с Covid-19

Ношение перчаток больше не входит в список пер, необходимых для защиты от коронавирусной инфекции. Из перечня средств защиты их исключил Роспотребнадзор.

«Абзац второй п. 4.4 изложить в следующей редакции: „соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 м“», — говорится в постановлении главного санитарного врача России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, что ранее в этот пункт было включено и использование перчаток.