Сергей Майоров: Татарстан может стать российским центром по производству беспилотников

У Татарстана есть всё, чтобы стать российским центром по производству беспилотников. В республике уже сейчас производится львиная доля беспилотников разного назначения. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель правления Промышленного кластера РТ, советник министра промышленности и торговли республики Сергей Майоров.

«Компетенции, которые есть в Татарстане, создают предпосылки, что республика станет центром по производству беспилотников. У нас есть научные центры, заводы, кадры и производства авиакомпонентов», – подчеркнул собеседник агентства.

По мнению Майорова, особенно актуально будет использование беспилотников в сельском хозяйстве, грузоперевозках и туризме.