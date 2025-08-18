news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 18 августа 2025 20:11

Сергей Майоров: Татарстан может стать российским центром по производству беспилотников

Читайте нас в
Телеграм

У Татарстана есть всё, чтобы стать российским центром по производству беспилотников. В республике уже сейчас производится львиная доля беспилотников разного назначения. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель правления Промышленного кластера РТ, советник министра промышленности и торговли республики Сергей Майоров.

«Компетенции, которые есть в Татарстане, создают предпосылки, что республика станет центром по производству беспилотников. У нас есть научные центры, заводы, кадры и производства авиакомпонентов», – подчеркнул собеседник агентства.

По мнению Майорова, особенно актуально будет использование беспилотников в сельском хозяйстве, грузоперевозках и туризме.

читайте также
На площадке КАИ за 2,5 млрд рублей создадут научно-производственный центр по БПЛА
На площадке КАИ за 2,5 млрд рублей создадут научно-производственный центр по БПЛА
Татарстан получит 2 млрд рублей на создание научно-производственного центра по БПЛА
Татарстан получит 2 млрд рублей на создание научно-производственного центра по БПЛА
Путин: Научно-производственные центры по БПЛА созданы в 15 регионах, включая Татарстан
Путин: Научно-производственные центры по БПЛА созданы в 15 регионах, включая Татарстан
#Сергей Майоров #беспилотники
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

17 августа 2025
В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

17 августа 2025