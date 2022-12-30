Сергей Кириенко исполнил мечты трех детей — участников «Елки желаний»

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко исполнил желания трех детей, участвующих в акции «Елка желаний», сообщает оргкомитет события.

Благодаря ему шестилетний Дмитрий из Саратова смог посетить палеонтологический музей в Москве, девятилетний Андрей из Луганска получил спортивный уголок и смог побывать в Москве. «Спортивный комплекс Андрею подарили. Приехав в Москву, Андрей побывал на елке в Кремле и в музее Победы на Поклонной горе», — говорится в сообщении.

Третьим ребенком, чью мечту исполнил Кириенко, стала шестилетняя Софья из Ульяновска. Девочка увлекается рисованием, спортом, танцами, посещает детский театр. Благодаря «Елке желаний» она получила велосипед.

Напомним, что участие в благотворительной акции принял и Президент России Владимир Путин. Он уже пообщался с девочкой из Запорожской области и организовал для нее поездку в Великий Устюг. Кроме того, ноутбук от главы государства получила пятиклассница Дарья Гутарева из Иваново.

Президент Татарстана Рустам Минниханов также выполняет пожелания детей, которые снял с «Елки желаний». Благодаря ему мальчик из Набережных Челнов смог посетить Иннополис, а сыновья участника СВО из Казани получили «умные» колонки.