«Умные» колонки и тренировка «Ак Барса»: «Елка желаний» исполнила мечты детей Татарстана

Заветные желания татарстанских школьников исполнились в канун Нового 2023 года благодаря акции «Елка желаний». Сыновья участника СВО из Казани получили «умные» колонки, юный фанат «Ак Барса» с особенностями здоровья познакомился с тренером Зинэтулой Билялетдиновым, а девятиклассница отправилась на Президентскую елку.

Открытку с посланием ребят Президент снял с елки в казанском ГТРК «Корстон». Сегодня мальчики получили желанные подарки

Фото: president.tatarstan.ru

«Воплощать детские мечты очень важно, потому что ребята должны верить в чудо»

Новогодние желания сыновей участника СВО из Казани исполнил Президент Татарстана Рустам Минниханов. В конце 2022 года школьники стали участниками благотворительной предновогодней акции «Елка желаний» и попросили у Деда Мороза «умные» колонки. Открытку с посланием ребят Президент снял с елки в казанском ГТРК «Корстон» перед началом XVII съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ». Сегодня мальчики получили желанные подарки.

«Если скучно, с Алисой всегда можно пообщаться. А еще она может помочь с домашними заданиями, если будут тяжелые примеры по математике», – сказал 13-летний Айназ.

Его девятилетний брат Карим тоже любит общаться с «умной» колонкой и слушать новогодние детские композиции. Мальчики не ожидали, что их желания так быстро исполнятся. «Умные» колонки и рюкзаки в форме зайцев с конфетами им привез глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

«„Елка желаний“ — замечательная акция, когда неравнодушные люди выбирают желания детей и исполняют их. „Елки желаний“ в Казани находятся в нескольких местах — в гостинице „Корстон“, администрациях районов, Комитете по делам детей и молодежи, у здания исполкома Казани», — сказал гость.

Желания мальчиков выбрал Президент Татарстана, который снял шары с «Елки желаний» в «Корстоне». Глава районной администрации считает, что «воплощать детские мечты в жизнь очень важно, потому, что ребята должны верить в чудо».

Мама детей Альбина рада за сыновей. Женщина рассказала, что главу семейства мобилизовали еще в конце сентября. Они иногда общаются по телефону. Альбина ждет возвращения мужа, мечтает вместе с ним прожить долгую и счастливую жизнь, переехать в деревню, вырастить сыновей и воспитать внуков. Мальчики тоже очень ждут возвращения папы.

«Желаю, чтобы папа побыстрее вернулся домой с победой, живым и здоровым», – говорит Карим.

Минтимер Шаймиев снял с новогодней елки открытку Зифы Валиевой, которая мечтала побывать на Президентской елке в Казани Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Минниханов снял три шара с «Елки желаний» в Москве, а Шаймиев исполнил мечты двух девочек

Участником благотворительной акции в «Корстоне» также стал Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Он снял с новогодней елки открытку девятилетней Зифы Валиевой, которая мечтала побывать на Президентской елке в Казани. Шаймиев исполнил детскую мечту и подарил девочке и ее маме билет на торжество, которое прошло в «Татнефть-Арене». Также он передал юной жительнице Татарстана сладости и книги на татарском языке.

Кроме того, было исполнено желание 13-летней Азалии Муртазиной. Ученица седьмого класса написала в своей открытке, украсившей «Елку желаний», что с детства обожает кошек и собак и мечтает увидеть работу профессиональных кинологов. Сама девочка в будущем тоже хочет стать кинологом. По просьбе Шаймиева Азалию в сопровождении родителей пригласили в конце декабря на базу ОМОН «Ак Барс» Управления Росгвардии РТ. Там кинолог Радик Мазитов провел ей экскурсию, а также научил некоторым навыкам дрессировки собак. В конце занятия Азалия очень сдружилась с его псом Фоксом. Государственный Советник также передал ей в подарок книгу «Габдулла Тукай. Избранные произведения» и сборник татарских пословиц.

Азалия Муртазина мечтала увидеть работу профессиональных кинологов Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Кроме того, 22 декабря Рустам Минниханов стал участником Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в Москве. Он снял с елки три шара с желаниями детей.

Егор из Луганской Народной Республики попросил на Новый год лыжи, Азалия из Татарстана – синтезатор, а 11-летний татарстанец Кирилл хотел получить в подарок набор для игры в футбол. «Все желания детей выполним, без задержек!» – сказал Минниханов.

Елки с желаниями детей были установлены в Московском Кремле. Главы регионов и федеральные министры за один час разобрали все пожелания детей на кремлевских елках.

22 декабря Рустам Минниханов стал участником Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в Москве Фото: president.tatarstan.ru

«Я знаю всех игроков по номерам, очень рад, что встретился с ними»

Еще один высокопоставленный руководитель Татарстана, пожелавший остаться неизвестным, исполнил новогоднее желание девятилетнего мальчика из Казани Станислава Малова, который мечтал встретиться с хоккейным клубом «Ак Барс» и написал об этом на «Елку желаний». 29 декабря он посетил тренировку клуба, получил в подарок джерси и автографы игроков.

«Я люблю „Ак Барс“, потому что это хорошая команда. Хочу, чтобы в этом году они выиграли плей-офф. Я смотрю хоккей с 2019 года. Мой любимый игрок — Александр Радулов, он хорошо играет. Я знаю всех игроков по номерам, очень рад, что встретился с ними», — поделился мальчик.

Юный фанат смог понаблюдать за хоккеистами во время тренировки, а затем получил подарки от тренера клуба Зинэтулы Билялетдинова. Среди прочих Станислав получил игровой свитер с номером 16.

Любовь к хоккею к мальчику перешла от его родителей. Они познакомились на одном из матчей и посещают их вместе до сих пор, рассказал отец Станислава Сергей Малов.

«Эта встреча запомнится сыну на всю жизнь. Это было его заветное желание. Ему не нужны были игрушки, он очень хотел увидеть своих любимых игроков. Мы с супругой активные болельщики и познакомились на хоккее в 2009 году. Мы передали ему эту эстафету, я думаю, он передаст ее и своим детям», – сообщил он.

Мальчик очень любит хоккей и хочет сам играть, но не может по состоянию здоровья. У него детский церебральный паралич, но, несмотря на это, ребенок учится в обычной школе и увлекается плаванием.

По словам его мамы, Ольги Овчинниковой, мальчик смотрит все матчи и заранее оповещает родителей, чтобы на это время они не строили никаких планов.

Татарстан ежегодно присоединяется к федеральной благотворительной акции «Елка желаний», благодаря которой самые заветные мечты ребят накануне Нового года воплощаются в жизнь. Открытки с пожеланиями на елках снимают сотрудники министерств и ведомств, депутаты, благотворители. Только в этом году в Приволжском и Вахитовском районах Казани будет исполнено более 70 детских желаний, в целом по Казани – 1,8 тысячи. На «Елке желаний» иногда встречаются необычные просьбы. К примеру, дети не просят у Деда Мороза подарки, а хотят прокатиться на «КАМАЗе» или снегоуборщике. Их желания исполняют госслужащие, депутаты, благотворители.