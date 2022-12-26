Минниханов исполнил желание 12-летнего челнинца, мечтавшего о поездке в Иннополис

Президент Татарстана Рустам Минниханов выполнил мечту 12-летнего Руслана Хабибуллина из Набережных Челнов. В рамках акции «Елка желаний» он попросил об экскурсии в Иннополис, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Руслан увлекается программированием, самостоятельно собирает и разбирает компьютеры и посещает занятия в детском технопарке «Кванториум». В Иннополисе челнинцу показали лицей: он побывал в учебных аудиториях, кабинетах робототехники и технологии, спортзале, библиотеке и бассейне.

Кроме того, он оценил первый в России и мире коворкинг, работающий с использованием технологии дополненной реальности, а затем прокатился на беспилотном такси и посетил Университет Иннополис.

Благотворительная добровольческая акция «Елка желаний» проходит в России в преддверии новогодних праздников с 2018 года. Ее участники — дети и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями, дети-сироты, дети из семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Их желания выполняют известные политики, в том числе Президент РФ Владимир Путин, общественные и культурные деятели, а также все неравнодушные россияне.