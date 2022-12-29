Путин подарил девочке из Иваново ноутбук

Пятиклассница Дарья Гутарева из Иваново получила свой новогодний подарок от Президента РФ Владимира Путина – ноутбук «Аквариус». В преддверии праздника девочка написала письмо с поздравлением главе государства и попросила исполнить ее мечту. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ивановской области.

«Дарья Гутарева – способная и талантливая ученица. Она учится на „отлично“, активно занимается спортом, посещает художественную школу, участвует в олимпиадах, конкурсах, акциях, имеет многочисленные грамоты. Накануне Нового года девочка написала письмо Владимиру Путину и поздравила его с приближающимся праздником», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мама Дарьи воспитывает дочь одна, поэтому семья обратилась за помощью к Президенту. 28 декабря по его поручению главный федеральный инспектор по Ивановской области Михаил Калашников и начальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова вручили гаджет школьнице.

«Надеемся, что ноутбук поможет Дарье достичь еще больших успехов в учебе и доставит ей много радости», — сказали они.

В этом году Президент России традиционно поучаствовал в благотворительной акции Елка желаний. На днях он пообщался с девочкой из Запорожской области по телефону. В новогодней открытке Александра написала, что хотела бы посетить Крым и увидеть Дом Деда Мороза. Путин подарил девочке и ее родителям поездку в Великий Устюг. Во время разговора она рассказала ему о встрече с новогодним волшебником.