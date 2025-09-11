news_header_top
Общество 11 сентября 2025 09:50

Середина сентября в Татарстане выдастся на два градуса теплее нормы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха во второй декаде первого месяца осени будет на два градуса выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма с 11 по 20 сентября равняется +11,7 градуса, а для Казани – +12,2 градуса. Таким образом, средние температуры составят +13,7 и +14,2 градуса соответственно.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Татар-информу», когда бабье лето покинет Татарстан.

