news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 сентября 2025 14:30

Синоптик Шувалов рассказал, когда бабье лето покинет Татарстан

Читайте нас в
Телеграм

Погода, которая сейчас наблюдается в Татарстане, подходит под классическое определение бабьего лета. В регион пришла первая волна осеннего тепла. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Если в Москве и Подмосковье первого осеннего ненастья так и не случилось, то в Татарстане оно было. С 5 по 7 сентября прошли дожди, было похолодание на 7-9 градусов. Да, это классическое бабье лето», – сказал он.

По данным синоптика, первая волна бабьего лета в нашем регионе продлится ориентировочно до 17 сентября. После этого произойдет смена погоды, пройдут дожди. Но они не будут продолжительными.

Подробнее о том, когда ждать новых волн тепла, первых заморозков и снега читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
Татарстан в объятиях антициклона: синоптики обещают несколько волн бабьего лета
Татарстан в объятиях антициклона: синоптики обещают несколько волн бабьего лета
#погода #бабье лето #похолодание
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025