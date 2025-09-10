Синоптик Шувалов рассказал, когда бабье лето покинет Татарстан

Погода, которая сейчас наблюдается в Татарстане, подходит под классическое определение бабьего лета. В регион пришла первая волна осеннего тепла. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Если в Москве и Подмосковье первого осеннего ненастья так и не случилось, то в Татарстане оно было. С 5 по 7 сентября прошли дожди, было похолодание на 7-9 градусов. Да, это классическое бабье лето», – сказал он.

По данным синоптика, первая волна бабьего лета в нашем регионе продлится ориентировочно до 17 сентября. После этого произойдет смена погоды, пройдут дожди. Но они не будут продолжительными.

Подробнее о том, когда ждать новых волн тепла, первых заморозков и снега читайте в материале «Татар-информа».