Татарстан в объятиях антициклона: синоптики обещают несколько волн бабьего лета

В Татарстане установилось бабье лето – температура в ближайшие дни будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. Теплая и сухая погода сохранится до 17 сентября. Синоптики рассказали «Татар-информу», когда ждать новых волн тепла, первых заморозков и снега.





В Татарстане установилось бабье лето

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Температура в ближайшую декаду будет выше климатической нормы

Сейчас в Татарстане господствует бабье лето, которое мы наблюдаем с самого начала сентября. Оно пришло после небольшого похолодания.

«Календарное лето плавно перешло в бабье. Аналогичная ситуация в начале сентября была в Татарстане и в прошлом году, такой теплый период год назад был весьма продолжительным», – сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Что такое бабье лето?

«Это период относительно теплой погоды без осадков после ненастья, когда календарное лето уже закончилось. Это кратковременное «лето» осенью», – пояснил Феликс Гоголь.

Продолжительность бабьего лета в разные годы в регионе годы бывает разной – от пары дней до нескольких недель.

По данным Феликса Гоголя, антициклональный характер погоды сохранится в ближайшие дни. По республике ожидается теплая и преимущественно сухая погода, местами с ночными и утренними туманами. Воздух в дневные часы прогревается до плюс 19-24 градусов.

«Среднесуточная температура воздуха по республике будет на два-три градуса выше климатической нормы. В дневные часы осадков не ожидается, местами в ночные часы иногда возможны небольшие дожди. Теплая и сухая погода сохранится всю ближайшую декаду», – отметил Феликс Гоголь.

Температура в ближайшие дни будет на 2–3 градуса выше климатической нормы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Будем находиться под защитой юго-западного крыла антициклона»

Такая антициклональная погода установилась не только в Поволжье, но и по всей европейской территории России. Бабье лето продолжит баловать жителей большей части Русской равнины, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вчера столбики термометров в Москве поднимались до 24 градусов, это климатическая норма июля. Напомню, что для сентября нормальная температура составляет 15 градусов. Сейчас условия погоды шикарные», – заметил он.

По данным синоптика, погода до конца недели будет «однообразной».

«Мы будем находиться под защитой юго-западного крыла антициклона, центр которого сместится на Вологодчину. Соответственно, в Москве и в центральной России сохранится до выходных включительно малооблачная, солнечная погода. Осадки исключены», – сказал Тишковец.

До 17 сентября на территории региона местами ожидается высокая пожарная опасность лесов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гидрометцентр Татарстана предупредил о риске лесных пожаров

Из-за аномального тепла и засухи в начале осени Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение. В нем сказано, что до 17 сентября на территории региона местами ожидается высокая пожарная опасность лесов – четвертый класс.

«В первый месяц осени по Татарстану отмечается дефицит осадков. В сентябре в норме среднемесячная температура составляет 11,9 градуса, а количество осадков в норме соответствует 47,6 мм», – заметил Феликс Гоголь.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также считает, что погода, которая сейчас наблюдается в Татарстане, подходит под классическое определение бабьего лета.

«Если в Москве и Подмосковье первого осеннего ненастья так и не случилось, то в Татарстане оно было. С 5 по 7 сентября прошли дожди, было похолодание на 7-9 градусов. Да, это классическое бабье лето», – сказал Шувалов.

По его данным, первая волна бабьего лета в нашем регионе продлится ориентировочно до 17 сентября. После этого произойдет смена погоды, пройдут дожди. Но они не будут продолжительными.

Этой осенью возможны вторая и третья волны тепла – в конце сентября или в октябре Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ожидается вторая волна бабьего лета»

Вернется ли тепло в наш регион этой осенью? Синоптики считают, что вернется.

«С 20-го числа, плюс-минус один день, ожидается вторая волна бабьего лета, но она будет более прохладной. Ночью могут быть первые заморозки на севере и востоке Татарстана. Температура будет около 10 градусов в дневные часы», – сказал Александр Шувалов.

Это бабье лето в регионе пройдет в несколько волн, считает синоптик.

«Сейчас идет первая волна, потом будет вторая, не исключена и третья. Это и есть особенность осени этого года», – подчеркнул Шувалов.

Феликс Гоголь также считает, что этой осенью возможны вторая и третья волны тепла – в конце сентября или в октябре.

«Бабье лето может быть не только в сентябре, но и в октябре. Суточный ход температуры воздуха при этом значительно возрастает. Ночи становятся более продолжительными, наблюдается выхолаживание», – добавил начальник Гидрометцентра РТ.

Первый снег может выпасть в сентябре или в октябре, а иногда и с большим опозданием – в ноябре Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Первый неустойчивый снежный покров обычно появляется в третью декаду октября»

Но рано или поздно осень вступит в свои права. По многолетним статистическим данным, первые заморозки в республике чаще всего случаются в третью декаду сентября или в первую декаду октября, в зависимости от района.

«Дата самых ранних заморозков варьируется с конца августа по первую декаду сентября», – отметил Феликс Гоголь.

По его словам, первый снег каждый год выпадает в регионе по-разному. Он может выпасть в сентябре или в октябре, а иногда и с большим опозданием – в ноябре.

«Первый неустойчивый снежный покров в среднем появляется по республике в третью декаду октября. Самые ранние даты появления снежного покрова приходятся на конец сентября», – добавил Гоголь.

Устойчивый снежный покров в Татарстане в среднем ложится в конце второй декады ноября. Однако самая ранняя дата его образования приходится на вторую-третью декаду октября.

В октябре среднемесячная температура воздуха в норме по республике составляет плюс 4,9 градуса, а осадки – 48,5 мм. В ноябре норма среднемесячной температуры воздуха в нашем регионе соответствует минус 3 градусам, а осадки выпадают в среднем на уровне 37,9 мм.