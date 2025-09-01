news_header_top
Общество 1 сентября 2025 08:53

Сентябрь в Татарстане будет на один, а его начало – на три градуса теплее нормы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в первый месяц осени будет на один градус выше климатической нормы, а в его начале – на три градуса. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в сентябре равняется +11,9 градуса, а для Казани – +12,3 градуса. Таким образом, средние температуры составят +12,9 и +13,3 градуса соответственно.

При этом в первой декаде сентября климатическая норма равняется +14,3 градуса для РТ и +14,8 градуса – для столицы региона. Таким образом, средние температуры в начале месяца составят 17,3 и 17,8 градуса тепла.

Месячное количество осадков должно оказаться близким к климатической норме. Это 48 миллиметров по Татарстану и 50 миллиметров – по Казани.

«Процесс возвращения лета запущен»: какую погоду ждать в Татарстане в сентябре
«Процесс возвращения лета запущен»: какую погоду ждать в Татарстане в сентябре
