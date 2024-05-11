Середина мая в Татарстане окажется на шесть градусов холоднее нормы, как и его начало

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В Татарстане средняя температура воздуха во второй декаде мая будет на шесть градусов ниже климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для всей республики климатическая норма в период с 11 по 20 мая равняется 13,4 градуса тепла, а для Казани — 13,6 градуса, отмечают синоптики.

Относительно первой декады мая метеорологи ранее также предполагали, что она в регионе окажется на шесть градусов более холодной по сравнению с нормой.

Позднее исследователи из Казанского федерального университета рассказали о самом холодном за 25 лет Дне Победы и о том, когда тепло наконец вернется в республику.

Сегодня вечером и завтра ночью на Татарстан обрушатся сильные осадки с ухудшением видимости и крепкий ветер.