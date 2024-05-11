Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Татарстан обрушатся сильные осадки с ухудшением видимости и крепкий ветер
Сегодня вечером и завтра ночью в Татарстане опять ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Вечером субботы и в ночь на воскресенье местами по республике прогнозируются сильные осадки с ухудшением видимости до одного-двух километров.
Кроме того, будет дуть сильный северо-западный ветер порывами от 15 до 17 м/с (в Казани — не более 15 м/с).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня, 11 мая, в регионе потеплеет до +13 градусов. При этом вероятен порывистый ветер (локально — до 23 м/с).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»