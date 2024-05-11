На Татарстан обрушатся сильные осадки с ухудшением видимости и крепкий ветер

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня вечером и завтра ночью в Татарстане опять ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Вечером субботы и в ночь на воскресенье местами по республике прогнозируются сильные осадки с ухудшением видимости до одного-двух километров.

Кроме того, будет дуть сильный северо-западный ветер порывами от 15 до 17 м/с (в Казани — не более 15 м/с).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня, 11 мая, в регионе потеплеет до +13 градусов. При этом вероятен порывистый ветер (локально — до 23 м/с).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с— штормовым.