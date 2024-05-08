«Настолько холодного 9 Мая у нас не было 25 лет»: когда потеплеет в Татарстане

В связи с празднованием Дня Победы татарстанцев ожидают четырехдневные выходные. Вопреки ожиданиям, погода в эти дни не побалует жителей региона весенним теплом

Фото: © «Татар-информ»

«В ближайшие дни станет еще холоднее»

В связи с празднованием Дня Победы татарстанцев ожидают четырехдневные выходные, они продлятся с 9 по 12 мая. Но, вопреки ожиданиям, погода в эти дни не побалует жителей региона весенним теплом.

«Настолько холодного 9 Мая у нас не было уже 25 лет. Сейчас мы находимся под влиянием западного циклона, который принес холодные воздушные массы. Холодные воздушные массы сейчас определяют погоду во всей Европейской части России. Этот циклон принес нам обильные осадки. За сутки в Казани выпало 16 мм осадков, а с начала месяца – еще 8 мм», – сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

За первую неделю мая в столице Татарстана выпало 24 мм осадков, что превышает половину месячной нормы, которая составляет 38 мм. По данным Гидрометцентра России, сейчас среднесуточная температура в Казани составляет около +6,5 градуса при норме в +13 градусов.

«Понижение температуры продолжается, в ближайшие дни станет еще холоднее. 8 мая среднесуточная температура в Казани будет на 4 градуса ниже нормы, 9 мая – на 6 градусов. Такая среднесуточная температура характерна для первой декады апреля. Температура во вторую декаду в Казани будет на 6 градусов ниже климатической нормы», – заметил Аухадеев.

В ночь с 8 на 9 мая в Казани велика вероятность заморозков на почве и в воздухе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В ночь с 8 на 9 мая ожидаются заморозки»

Спикер КФУ предупредил, что в ночь с 8 на 9 мая в Казани велика вероятность заморозков на почве и в воздухе. По данным Гидромета России, в ближайшую ночь столбики термометров в городе опустятся до минус 1 градуса, а 9 мая в дневные часы воздух прогреется до +7 градусов тепла, возможно усиление ветра. В праздничный день будет облачно с прояснениями.

По данным ученого КФУ, еще холоднее в День Победы в Казани было ровно четверть века назад.

«Рекорд холода зафиксирован в 1999 году и составил минус 0,8 градуса. Рекорд тепла в +29,4 градуса зафиксирован в этот день в Казани в 1968 году», – сказал Тимур Аухадеев.

От затянувшихся майских холодов страдает сельское хозяйство, такая погода негативно влияет на посевы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Холода негативно влияют на посевы»

Причины аномального похолодания объяснил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев. По его словам, сейчас мы находимся в тыловой части холодного циклона.

«Состоялось ультраполярное вторжение, воздух пришел с Арктики, и к тому же примешался воздух с Северной Атлантики. Поэтому в ближайшие дни местами возможны смешанные осадки со снегом», – сказал он.

По данным Переведенцева, от затянувшихся майских холодов страдает сельское хозяйство, такая погода негативно влияет на посевы. Сейчас должна быть активная фаза вегетационного периода, когда среднесуточная температура в норме превышает 10 градусов. А по факту температура значительно ниже климатической нормы.

Холодные декады в мае не такая уж редкость, констатировал вместе с тем профессор КФУ.

«Хочу отметить огромную погодную неустойчивость в первую декаду мая. В одни года погода в это время соответствовала началу апреля, а в другие – июню», – заметил профессор КФУ.

Тимур Аухадеев в свою очередь добавил, что в этом году отопительный период закончился в Казани преждевременно. Тепло в домах отключают, когда среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов на протяжении нескольких дней. Из-за возврата холодов власти города решили возобновить подачу тепла на социальных объектах – в больницах и детских учреждениях – при наличии технической возможности.

Температура вернется в климатическую норму не раньше середины мая Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тепло вернется не раньше середины мая

По данным Гидрометцентра Татарстана, до конца этой недели в республике будет достаточно прохладно. 9 мая после прохождения через территорию региона холодного атмосферного фронта в районы снова устремится северный воздух и существенно похолодает.

«Температуры ночью составят 0...+2 градуса, местами в воздухе и на почве понизятся до 0...-3 градусов, днем ожидается не выше +4...+9 градусов. Также пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем усилится ветер до 15-18 метров в секунду», – сказано в сообщении.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 10 мая в республике под влиянием тыловой части циклона сохранится холодная погода местами с небольшими осадками, с температурами в ночные часы от 0 до -3 градусов, днем +4...+9 градусов. 11 мая прогнозируется небольшой дождь, в дневные часы температуры повысятся до +10...+15 градусов.

«Температура вернется в климатическую норму не раньше середины мая», – считает Тимур Аухадеев.