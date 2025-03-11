Середина марта в Татарстане окажется теплее нормы на пять градусов

В Татарстане средняя температура воздуха во второй декаде марта будет на пять градусов выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 11 по 20 марта равняется -4,5 градуса, а для Казани – -3,4 градуса. Таким образом, средние температуры составят +0,5 и +1,6 градуса соответственно.

При этом начало марта в регионе тоже было теплее климатической нормы, но всего лишь на 2 градуса.

Завтра, 12 марта, местами по Татарстану, включая Казань, ночью и утром ожидаются гололед и туман. Кроме того, как в ночные, так и в дневные часы будет дуть сильный ветер до 15 м/с (по шкале Бофорта ветер силой от13,9 до 17,1 м/с именуется крепким).