«Сердце радуется, когда помогаем солдатам»: камско-устьинцы собрали гумпомощь для СВО

Фото предоставлено Светланой Загидуллиной

Заведующая Малокармалинским клубом Камско-Устьинского района Лилия Гильмуллина возглавила команду волонтеров Уразлинского поселения.

«Так уж получилось, что собирают сельчане гуманитарную помощь в клубе, поэтому мы с работницей клуба Фанией Тазетдиновой стали организаторами этих акций», — рассказала сельчанка.

Малокармалицев объединила группа в мессенджере, где они узнают все новости села. Сообщение о сборе гуманитарной помощи тоже размещается в группе и сразу находит отклик со стороны жителей.

«Это наш третий крупный сбор, — продолжает Лилия. — Глава поселения вышел на одну фирму, которая собирает овощи и перерабатывает их в мощной печи для сухих супов, затем брикеты отправляются в зону СВО. Наши жители собрали 12 мешков овощей — картофель, свеклу, морковь, лук, кабачки. Все это мы отправим в эту компанию».

Кроме этого жители принесли варенья, соленья, чай, крупы, мед и другие сладости.

«Это мы отвезем в Затон, где формируются индивидуальные посылки для бойцов СВО. Надеемся, что наши домашние заготовки придутся им по вкусу. Сердце радуется, когда мы чем-то помогаем солдатам», — выразила надежду активистка.

Жители поселения активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Одной из первых в Малокармалинский клуб принесла свои заготовки Фина Каримуллина. Активистка всех сборов Зифа Садриева и на этот раз приняла участие в акции.

«Весной мы готовили домашнюю лапшу для солдат. Помогали, кто чем может — кто муку принес, кто яйца, одни месили тесто, другие резали лапшу — каждому нашлось дело и сами все были довольны, что помогают ребятам», — рассказала Лилия Гильмуллина.

Некоторые неравнодушные сельчане в виде помощи передали деньги, так что волонтерам еще предстоят покупки всего необходимого для солдат.

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