Сербия первой в Европе начала регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

Процедура регистрации российской вакцины «Спутник Лайт» началась в Сербии. Пока это первая страна в Европе, которая собирается официально признать этот препарат от коронавируса Covid-19, сообщает российский оперативный штаб.

При этом министр по вопросам инноваций и технологий Ненада Попович выразила благодарность Президенту РФ Владимиру Путину за предоставленную возможность производить двухкомпонентную российскую вакцину «Спутник V», которая уже применяется в 67 странах мира, в Сербии.

Ранее в Центре имени Гамалеи, где был разработан препарат, выразили надежду на то, что Всемирная организация здравоохранения признает «Спутник V» до конца этого года.