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Здоровье
16 ноября 2021  14:01

Сербия первой в Европе начала регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

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Процедура регистрации российской вакцины «Спутник Лайт» началась в Сербии. Пока это первая страна в Европе, которая собирается официально признать этот препарат от коронавируса Covid-19, сообщает российский оперативный штаб.

При этом министр по вопросам инноваций и технологий Ненада Попович выразила благодарность Президенту РФ Владимиру Путину за предоставленную возможность производить двухкомпонентную российскую вакцину «Спутник V», которая уже применяется в 67 странах мира, в Сербии.

Ранее в Центре имени Гамалеи, где был разработан препарат, выразили надежду на то, что Всемирная организация здравоохранения признает «Спутник V» до конца этого года.

#Россия #Сербия #Владимир Путин #Коронавирус #Массовая вакцинация
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