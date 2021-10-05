Центр Гамалеи рассчитывает, что до конца года ВОЗ признает вакцину «Спутник V»

Центр Гамалеи — разработчик «Спутника V» — надеется, что ВОЗ признает вакцину до конца этого года. Об этом со ссылкой на руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимира Гущина сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что сегодня вопрос продвижения препарата на международный рынок активно прорабатывается.

«Стоит в приоритете. Безусловно, это важная часть... Мои коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой как с производством, клиническими исследованиями, так и регистрацией в ВОЗ, довольно активно продвигают процесс. Думаю, в ближайшее время это должно быть решено», — рассказал Гущин на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.

Он обратил внимание на то, что признания вакцины ожидали уже в сентябре, но этого так и не произошло.

Ранее Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ нет замечаний по качеству вакцины «Спутник V», о чем сообщало ИА «Татар-информ».