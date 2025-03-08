Сенатор объяснила, кто может рассчитывать на пенсию в 2025 году

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В текущем году пенсию в России могут назначить только представителям льготных категорий, а также тем, кто отсрочил завершение трудовой деятельности. Об этом напомнила сенатор Ольга Епифанова, сообщает РИА Новости.

«Ожидается, что <…> в 2025 году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. В 2025 году для женщин установлен пенсионный возраст в 59 лет, а для мужчин – 64 года, и возможность выхода на пенсию у них возникнет лишь в 2026 году. Однако это положение не коснется лиц, добровольно отсрочивших выход на пенсию», – пояснила член Совета Федерации.

Среди представителей льготных категорий, которые могут уйти на пенсию в этом году, Епифанова упомянула мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения при стаже не менее 42 и 37 лет соответственно, жителей Крайнего Севера, представителей коренных малочисленных народов Севера, представителей творческих профессий, работников с тяжелыми условиями труда (при соблюдении требований к возрасту и наличию специального и страхового стажа).

По словам сенатора, выйти на пенсию смогут и многодетные матери, имеющие не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, с детьми старше восьми лет.

Ольга Епифанова уточнила, что это далеко не полный перечень категорий лиц, которые могут выйти на пенсию в 2025 году при соблюдении всех необходимых условий, и посоветовала для уточнения всех деталей обращаться в Социальный фонд.