Депутат Госдумы объяснил, как предпринимателю досрочно выйти на пенсию

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Для предпринимателей досрочная пенсия возможна при соблюдении условий по стажу и уплате страховых взносов. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ Алексей Говырин, сообщает RT.

«В 2025 году фиксированный взнос для ИП составляет 53 658 рублей, если годовой доход не превышает 300 тыс. рублей. При превышении этой суммы необходимо уплатить 1% от разницы, но не более 300 888 рублей», – отметил депутат.

При этом, по словам Говырина, недостающий стаж можно докупить, заключив договор добровольного пенсионного страхования, но речь идет не более чем о 7,5 года.

«Ключевой момент – уплата страховых взносов, так как без подтверждённых платежей в СФР периоды предпринимательской деятельности не засчитываются в стаж», – подчеркнул парламентарий.

«Особые льготы есть для тех, кто работал в условиях Крайнего Севера, но при этом важно документально подтвердить не только сам факт ведения бизнеса, но и территориальную привязку к северным регионам», – добавил он.

Если взносы не уплачивались в полном объеме, предприниматель может столкнуться с ситуацией, когда ему не хватает стажа для страховой пенсии. В таком случае следует докупить недостающие годы через добровольное пенсионное страхование либо рассчитывать только на социальную пенсию, которая назначается на пять лет позже.