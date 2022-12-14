Сенатор Джабаров: Поставками ЗРК Patriot США провоцируют РФ на прямой конфликт с НАТО

Поставки американского оружия на Украину увеличивают вероятность прямого конфликта между Россией и НАТО, Соединенные Штаты ставят планету на грань третьей мировой войны. Своим пониманием ситуации поделился первый заместитель председателям Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза», — заявил Джабаров.

По мнению сенатора, Штаты «реально ставят мир на грань третьей мировой войны». «Если они думают, что они нас этим испугали — напрасно», — добавил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что США в ближайшее время могут объявить о передаче Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot. По информации агентства Associated Press, речь пока идет об одной батарее этих систем противовоздушной обороны.

Зенитные ракетные комплексы Patriot производятся в Соединенных Штатах с 1980-х годов, дальность поражения аэродинамических целей составляет от 80 до 100 (считая от радара) километров. Кроме того, они могут использоваться для уничтожения баллистических ракет.



В одну батарею ЗРК входят пункт управления, радиолокационная станция и до восьми пусковых установок — с четырьмя ракетами MiM-104 разных типов или 16 ракет Erint в каждой.

Ранее США не были готовы поставлять на Украину тяжелые ЗРК Patriot, в отличие от других систем ПВО (например, американо-норвежских ЗРК NASAMS, часть из которых уже передана украинской стороне).