Пентагон: Доказательств противозаконного использования Украиной военной помощи нет

Минобороны США не располагает данными, которые бы подтвердили неправомерное использование Украиной западной военной помощи, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы не располагаем заслуживающими доверия данными о том, что украинская помощь могла быть переориентирована на незаконные цели. Думаю, что результаты на поле боя говорят сами за себя»,— приводит его слова «Коммерсантъ».

Кроме того, Райдер отказался прокомментировать информацию о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot – о таких планах сегодня сообщил CNN со ссылкой на двух американских чиновников и высокопоставленного представителя администрации. По их данным, передача оружия запланирована на ближайшее время.

Напомним, еще летом представители Конгресса США согласились с тем, что до Украины доходит лишь 30% выделенного Западом оружия, большая его часть поступают к польской границе, где передается украинским должностным лицам. В конце прошлой недели заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что Вашингтон готов рассмотреть сообщения о возможных утечках поставляемого Украине оружия. Отмечалось также, что Пентагон намерен увеличить число своих военных на Украине, чтобы контролировать поставки оружия.