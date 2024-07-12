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Семьям бойцов в Новошешминском районе помогли с заготовкой сена
В Новошешминском районе продолжают оказывать помощь семьям военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации.
Так, исполком Тубылгытауского сельского поселения помог семьям бойцов техникой для заготовки сена. Кроме того, от жителей района поступило 43 обращения помочь приобрести дрова. Все просьбы были выполнены.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что отец четверых детей вместе с сыном ушел на СВО из Новошешминского района.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.
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