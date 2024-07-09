«В одном строю»: отец четверых детей вместе с сыном ушел на СВО

В октябре 2023 года уроженец Новошешминского района Закир пошел служить по контракту на СВО. Узнав об этом, его сын Марат отправился вслед за отцом, а в декабре они оба уже были на передовой.

В семье Закира Бекназаровича четверо детей: три сына и дочь. На вопрос, как родные отреагировали на решение идти служить, он ответил: «Все знают мой характер: я решил, значит, иду до конца. Это долг каждого мужчины — служить Родине. Срочную службу в армии мне пройти не пришлось, значит, послужу ей сейчас!» — говорит боец,

Закир награжден медалью «Патриот России». В таком же духе он воспитывает и своих детей.

Сегодня военный — пулеметчик расчета «Утес». Его уважают бойцы расчета, а позывной Закира — Риказ, что означает «найденный клад».

Сегодня отец гордится не своим поступком, а детьми: «Вы хотите написать обо мне? Сразу вам скажу, что мой старший сын Марат тоже служит в СВО. Марат отслужил срочную службу на корабле „Самум“, где получил хорошую закалку. И сегодня он на передовой служит под позывным Суетолог», — поделился военный.

У Марата пока нет государственных наград, но есть большая награда — это признание боевыми товарищами его вклада при выполнении боевых задач.

В эти дни, находясь в отпуске, военнослужащий активно проводит время: встретился с семьей и друзьями в Чистополе, с мамой Гулирой Гумаровной — в Новошешминске, посетил выпускной младшего сына Артура и поздравил его с окончанием школы.

Закир посетил парк Победы, где он поклонился павшим воинам Великой Отечественной войны. А в Чистополе по воле случая он встретился с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Руководитель Татарстана знает в лицо своих героев.

«Патриотами, как и героями, не рождаются. Наглядные примеры героев войны и труда, соотечественников, земляков, вставших на защиту свобод и интересов своей отчизны, — вот это идеальный подход к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. К ним же относятся и те, кто не на словах, а на деле причастен к движению «СВОих не бросаем», — считает Закир Бекназарович.

От своего имени и от тех, с кем бок о бок выполняет боевые задачи, он поблагодарил руководство республики и всех, кто, находясь в тылу, помогает бойцам.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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