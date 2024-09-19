Семья волонтера Тигра из Челнов передала 17-ю по счету «Ниву» на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Семья Валерия Тигра из Набережных Челнов передала очередную «Ниву» для бойцов. Это уже 17-й по счету автомобиль, который активисты подготовили для военных. Совсем скоро машину доставят в зону проведения спецоперации. В «Ниву» положили угощения, маскировочные сети, письма от детей и многое другое.

«Ребята попросили губадию. Захотелось: они соскучились по национальной своей кухне, попросили. Отвезу им и губадию. Пусть наслаждаются, вспоминают свою родину. На блокпостах меня уже узнают, здороваются. Также я им привожу чак-чак, и если его не бывает, то они спрашивают: „А где чак-чак?“. Я говорю: „В следующий раз будет“», — рассказала волонтер Мария.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Активистка готовится к 12-й поездке в зону проведения СВО. Каждый месяц она отвозит помощь военнослужащим. На этот раз собрали маскировочные сети, генераторы, печки-буржуйки, матрасы и многое другое. Два автомобиля будут полностью загружены, пояснила Мария. Одна из машин — та самая «Нива» от Валерия Тигра. Транспорт ему достался от нижнекамской девушки.

«Всё восстановил: мосты, двигатель, коробку. Покрасил машину. Это уже будет 17-й, который наша семья отправляет на СВО. Модернизировали, поставили новый двигатель, более живой, с маленьким пробегом. После покатушек здесь мы поменяли задние амортизаторы, потому что задние амортизаторы после проверок сломались», — объяснил Валерий Тигр.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Перед тем как отправлять автомобиль бойцам, мы всегда его проверяем. То есть мы выезжаем на условия максимально приближенные к тем, в которых он будет эксплуатироваться, проверяем его, чтобы все детали работали нормально», — пояснила активистка Ирина Тигр.

Задние сидения автомобиля специально не закрепляются, чтобы военнослужащие в случае необходимости могли их убрать. Например, чтобы вывозить раненых товарищей с поля боя, а также доставлять боеприпасы и провизию.

Мирослава Тигр подготовила бойцам письма с добрыми пожеланиями и благодарностями, а также рисункок.

«Я в очередной раз нарисовала рисунок для наших воинов, чтобы им было приятно, и также я написала письма, чтобы они были уверены, что их ждут с победой», — сказала девочка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Барс подтвердил, что им приятно получать письма от детей и что в целом внимание многих радует. «Особенно когда приходят всякие вкусняшки. Все радуемся этому. Как говорится, магазины везде есть, а когда отправляют именно гуманитарную помощь, поддержку, сразу <...> знаешь, что ты нужен, что о тебе не забывают», — рассказал военнослужащий.

Скоро Мария доставит военнослужащим очередную партию шефской помощи. Потолок ее машины украшен шевронами от бойцов: «Человек снял с себя и приклеил мне, и просто говорит: „Это тебе на удачу!“ Следом за ним был второй шеврон. Тоже также просто снял с себя и приклеил: „Чтобы машинка твоя ходила и работала"», — объяснила она.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Каждый раз ее коллекция пополняется. Теперь в машине Марии около 70 шевронов. Военнослужащие сами закрепили их в салон автомобиля на удачу. А она, конечно, понадобится волонтеру.

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